Das zweite Volksfest-Wochenende ist ein verlängertes Wochenende. Viele nutzten den Brückentag für einen Besuch, auch in Verknüpfung mit dem Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Wiesbaden. Entsprechend voll war es am Freitag auf dem Festplatz und in den Zelten. Wir zeigen Eindrücke von der "Thank God it's Friday" Party im Wasenwirt.