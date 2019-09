Cannstatter Wasen in Stuttgart Nach vier Schlägen plus leichtem Nachschlag fließt das Bier

Der große Ansturm auf Bierzelte und Fahrgeschäfte blieb bei Regen am Nachmittag aber zunächst aus. Bis zum Ende am 13. Oktober rechnen die Veranstalter mit dreieinhalb bis vier Millionen Besuchern. 400 000 Göckele werden demnach im Schnitt in dieser Zeit verkauft. Beinahe 150 Fahrgeschäfte rotieren und rasen umher auf dem Rummel. Gut 32 000 Sitzplätze gibt es - Weinzelte und Biergärten dazugenommen. Die Maß kostet diesmal zwischen 10,80 Euro und 11,20 Euro - Preisrekord.

Im vergangen Jahr, zum 200. Geburtstag des Volksfestes, waren laut Veranstalter mehr als vier Millionen Menschen gekommen. Die Geschichte reicht ins Jahr 1818 zurück: Am 28. September hatte König Wilhelm I. von Württemberg damals - nach Missernten und Hungersnöten - das erste Fest auf dem als Wasen bekannten Gelände ausgerichtet. Es gab Pferderennen, Preise für Viehzucht und eine Ausstellung. Der Ursprung lebt noch heute im Landwirtschaftlichen Hauptfest, das allerdings nur alle vier Jahre und das nächte Mal 2022 ausgerichtet wird.

Am Sonntag ist der traditionelle Volksfestumzug geplant, mit historischen Trachten, Uniformen und Musik. Festwagen und mehr als 100 Pferde, Ochsen, Kühe, Geißen, Schweine und andere Tiere sollen dann durch die Gassen der Cannstatter Altstadt ziehen. Angekündigt sind Gruppen aus dem Ländle ebenso wie aus Tirol, der Schweiz, Sachsen und Bayern.

Anders als in München werden in Stuttgart um den Wasen herum keine Verbotszonen für Elektro-Scooter eingerichtet. "Davon haben wir ja noch nicht so viele", erklärte Jörg Schieber, der Leiter des Cannstatter Polizeireviers. Natürlich würden sie aber bei den Verkehrskontrollen auch auf betrunkene E-Tretrollerfahrer achten. An den ersten Wiesn-Tagen wurden mehr als 60 von ihnen alkoholisiert erwischt und müssen ihren Führerschein abgeben, wie eine Meldung Anfang der Woche lautete.