Catsitting im Rems-Murr-Kreis Urlaubsbetreuung für Katzen

Das Prinzip Nachbarschaft

Das Catsitting selbst ist kostenlos. Als Vereinsmitglied hat man Zugriff auf die Namen, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen der anderen Katzenfreunde. „Ich kann Leute, die am nächsten wohnen, anrufen; frage, ob sie betreuen können von dem bis dem Zeitpunkt, und sag' ihnen dann, was sie machen müssen“, erklärt Grit Kriegelstein. Eigentlich geht es nur ums Füttern und Katzenklo-Säubern. Bei Wohnungskatzen muss man auch spielen und bei Langhaarkatzen bürsten. „Je nach Katze ist das ganz unterschiedlich“, sagt Grit Kriegelstein. Wenn die Person in dem entsprechenden Zeitraum Zeit hat, macht man einen Termin zum Kennenlernen aus, und anschließend trifft man sich noch zur Schlüsselübergabe.

Die Katze bleibt während des Urlaubs zu Hause, denn der Catsitter kommt vorbei. Zum einen, da der Aufpasser immer auch Katzen hat und man nicht weiß, ob sich die beiden Stubentiger verstehen würden, und zum anderen, weil „Katzen sich am wohlsten zu Hause fühlen“, erklärt Grit Kriegelstein.

Neben Füttern, Katzenklo-Säubern, Spielen und Bürsten gießen die Babysitter für Katzen auch noch die Blumen und leeren den Briefkasten, „damit nicht noch mal jemand kommen muss“. Meistens kommen sie zweimal am Tag vorbei.

Monatliche Stammtische

Neben der gegenseitigen Betreuung gibt es monatliche Stammtische, die bei der Waiblinger Gruppe jeden dritten Mittwoch im Monat stattfinden. Das ist zwar meist nur ein „Treffen des harten Kerns“, bei dem viel über die Katzen gesprochen wird und Termine fürs Catsitting ausgemacht werden können. Es wird aber auch über die Familie, den Urlaub und anderes geredet und ist nicht nur eine tolle Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, die dieselbe Leidenschaft wie man selbst haben, sondern man kann ebenfalls „reinschnuppern, wie es funktioniert“. Im Gegensatz zu dem Catsitting selbst, das aus Datenschutzgründen nur für Mitglieder ist, kann zu den Stammtischen jeder kommen.

Dieses Betreuungssystem sollte man in der Ferienzeit so früh wie möglich organisieren: „In der Sommerzeit gilt: Je früher ich komme, desto eher bekomme ich jemanden“, rät Grit Kriegelstein. Am besten ruft man zwei bis drei Monate vorher bei örtlichen Mitgliedern an. Bei längeren Urlauben empfiehlt sie: „Schauen Sie, dass Sie zwei Leute bekommen.“ Diese können sich zum Beispiel abwechseln oder den Zeitraum, in dem man nicht da ist, dann teilen.

Eine Mitgliedschaft kostet im Jahr für Einzelpersonen 37 Euro. Allerdings werden 97 Prozent dieser Erlöse für die Katzenhilfe verwendet. Mit diesem Geld, so gibt der Verein an, werden Kastrationen durchgeführt, Katzenkinder erstversorgt, verletzte Fundkatzen und herrenlose Katzenmütter versorgt. Somit hat man selbst nicht nur Vorteile durch kostenloses Catsitting, sondern tut auch noch Gutes für die Tierwelt.