CBC in Waiblingen wird umgebaut Schwäbisches Wirtshaus entsteht am Alten Postplatz

C für Café, B für Bar, C für central: Das CBC in der Querspange gehört seit Jahren zu den festen Gastroangeboten in Waiblingen. Derzeit ist es allerdings eine Großbaustelle. Eine neue Küche wird eingebaut. Die Theken sind draußen. In beiden Stockwerken sind Tische, Bänke und Stühle entfernt, die Böden werden erneuert, die Wände frisch gestrichen. Mit dem neuen Ambiente kommt ein neues Konzept: „Wir eröffnen oben ein gutbürgerliches schwäbisch-bayerisches Wirtshaus“, kündigt CBC-Inhaber Matthias Hönes an. Überall und auch in Waiblingen gebe es fast nur noch chinesische, griechische, türkische und italienische Restaurants. Deutsche Küche werde kaum noch angeboten. „Hier, mitten auf dem Alten Postplatz, ist das ideal“, findet Hönes.

CBC wird deutlich kleiner

Das CBC und das „Wirtshaus am Alten Postplatz“ werden zwei voneinander getrennte Lokale mit zwei Eingängen und unterschiedlichen Öffnungszeiten. Das „Wirtshaus am Alten Postplatz“ wird 200 Plätze haben, mit 60 Plätzen wird das CBC deutlich kleiner. Unterscheiden werden sie sich auch in Stil und Farben. Rot wird eine dominierende Farbe im CBC. Ein offener Kamin und gemütliche helle Eichenmöbel vor einer blauen Holzvertäfelung erwarten die Besucher im Wirtshaus darüber. „Es wird richtig gemütlich“, kündigt Matthias Hönes an.

Deftige Hauptgerichte werden auf der Speisekarte stehen, unter anderem Linsen und Spätzle, Schweinebraten, Semmelknödel mit Pilzen und ein „Waiblinger Pfännle“ mit Sauerkraut, Schupfnudeln, Leberwurst und Blutwurst. Bei der Karte im CBC setzt Hönes auf sein bewährtes Konzept: Angeboten werden frische Pasta, Pizza, Burger und Snacks wie Wilde Kartoffeln und Bruschetta. In beiden Lokalen kann auch gefrühstückt werden: täglich im CBC, am Wochenende und an Feiertagen auch im ersten Stock im „Wirtshaus am Alten Postplatz“. Mitte Oktober sollen die Umbaumaßnahmen im oberen Stockwerk fertig sein und das Wirtshaus eröffnen. Dann geht es mit der Sanierung im CBC weiter. Rund eine halbe Million Euro investiert Matthias Hönes insgesamt in die Modernisierung und sein neues Konzept.