Chaos bei der S-Bahn S-Bahntunnel wegen Feuerwehreinsatz gesperrt

Die Folgen sind auch am Montag Morgen zu spüren: Der S-Bahntunnel war im Abschnitt Schwabstraße und Vahingen in beiden Richtungen lange Zeit nicht befahrbar. Zudem war nach einer Signalstörung nach Bauarbeiten an der Tunnelrampe in Hauptbahnhof Stuttgart (Tief) nur ein Gleis befahrbar. Auf den Linien S4, S5, S6 und S60 kam und kommt es zu Abweichungen und Fahrtausfällen. Die Linie S3 pendelt im Halbstundentakt im Abschnitt Backnang - Bad-Cannstatt sowie im Abschnitt Flughafen/Messe und Stuttgart-Vaihingen. Als einzige Linie darf die S2 seit 7.30 Uhr durch die Tunnelröhre ab Schwabstraße Richtung Flughafen fahren, die S1 wird umgeleitet.