Charity-Shirt für Winnenden Im Zeichen des Winnender Mopses

Drei Unternehmerinnen aus Winnenden sind auf den Mops gekommen. Genauer gesagt, auf ein T-Shirt mit selbstentworfenem Mops-Logo. Die Legende um den heimatverbundenen Hund von Herzog Karl Alexander, der aus reinem Heimweh in elf Tagen 1100 Kilometer zurück in sein geliebtes Winnenden gelaufen sein soll, habe sie inspiriert. "Das ist so eine schöne Geschichte rund um Winnenden, die wollten wir wieder in Erinnerung rufen" erklärt Johanna Wilduski, Eigentümerin des Fair-Moden-Ladens Green Lavadee in der Marktstraße 21, die Idee.Der von Grafikdesignerin Jessica Fink gestaltete freundliche Mops (aus ihrer Feder stammen auch die Citytreff-Plakate) wird von "Die Nähliesl" Anja Bihlmeyer auf weiße Bio-Baumwoll-Shirts gestickt und ab Samstag, 21.September, exklusiv im Laden von Johanna Wilduski verkauft. Ein wahres Winnenden-Wir-Gefühl-Shirt.Die T-Shirts dazu stammen vom Stuttgarter Label "eyd-clothing" und bestehen aus 100 Prozent Bio-Baumwolle. Gefertigt werden sie in Mubai, allerdings nicht von ausgebeuteten Kindern, sondern von Frauen, die aus Menschenhandel und Prostitution befreit und mit einem neuen Job und neuen Lebensmut versorgt wurden. Zehn Prozent des Erlöses aus den limitierten T-Shirts gehen darüber hinaus noch ans Rems-Murr-Klinikum für die sozialmedizinische Nachsorge „Bunter Kreis“.Der Winnender Mops, dessen Denkmal beim Schloss steht, hätte dies sicher mit freudigem Schwanzwedeln und einem freundlichen „Wuff“ aus seiner damals noch nicht eingedellt gezüchteten Schnauze kommentiert. Das Charity-Mops-Shirt gibt es exklusiv ab 21. September bei Green Lavadee in der Marktstraße 10, für je 39,95 Euro das Stück in den Größen XS bis XXL.