China Autos aus dem Automaten

Guangzhou, China. Spontan Lust auf ein neues Auto? In Guangzhou, einer Hafenstadt in China nordwestlich von Hong-Kong, können Autokäufer jetzt ihr neues Auto aus einem riesigen Automat ziehen. Das "Super Test-Drive Center" enthält ein Dutzend neuer Ford-Modelle. Nutzer wählen einfach über eine Smartphone-App das gewünschte Auto aus und können es für drei Tage für eine Probefahrt ausleihen. Menschliche Verkäufer sind laut Angaben der Betreiber in diesem Prozess nicht involviert.