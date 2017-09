New York/Seoul - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump nach dessen Drohungen gegen Pjöngjang persönlich angegriffen. Er wolle den geisteskranken, dementen US-Greis mit Feuer bändigen, zitierte ihn die nordkoreanische Staatsagentur KCNA. Un erklärte weiter, Trump müsse seine Drohungen "teuer bezahlen". Der US-Präsident hatte zuvor bei der UN-Vollversammlung in New York gedroht, Nordkorea "total zu zerstören". Das Atomprogramm des Landes sei eine Gefahr für die ganze Welt.