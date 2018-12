Christbaum-Transport So kommt der Weihnachtsbaum sicher nach Hause

Der Weihnachtsbaumverkauf ist in vollem Gange und pünktlich zu Heiligabend werden in vielen Wohnzimmern wieder liebevoll geschmückte Exemplare stehen. Doch wie kommt der Baum eigentlich sicher nach Hause? Egal, ob im Kofferraum oder auf dem Autodach: Die Polizei und der ADAC erklären, was beim Christbaum-Transport beachtet werden muss.