Christian Vieler in Weinstadt Der Fotograf, dem die Hunde vertrauen

Hündin Finnja, fünf Jahre, wartet schon mit Frauchen Natascha Göhringer auf dem Parkplatz auf ihren großen Auftritt. Drinnen, im Finkbeiner Zoo-Markt, baut ein Team von Josera, Hersteller für Tiernahrung, mit dem Fotografen Christian Vieler den Fotostand auf. Im Rahmen der Foto-Roadshow „Bitte hecheln!“ werden am Freitag elf Hunde im Zoo-Markt fotografiert. Sie sind die Gewinner eines begehrten Hunde-Fotoshootings mit Hundefotograf Vieler. Vieler ist international bekannt für seine Aufnahmen und erreicht insbesondere über die Sozialen Medien eine große Fangemeinde. Auf seinen Bildern zeigt er Hunde, die er in dem Moment fotografiert, wenn sie nach einem Leckerli schnappen.

Ist der Hund verschreckt, ist das Shooting gelaufen

Finnja, eine Mischung aus Beagle und Australian Cattle Dog, ist aus Gschwend und das Stadtleben nicht gewohnt. Trotzdem schnüffelt sie neugierig an allem, was ihr vor die Nase kommt. Auch Berührungsängste mit dem Fotografen scheint sie keine zu haben. Ob das an Christian Vielers beruhigender Art liegt? Oder doch eher an den Leckerlis, die er seinem vierbeinigen Modell gibt? Woran es auch liegen mag, es hilft. Genüsslich schnappt Finnja nach den Leckerlis, die der Fotograf in die Luft wirft, und nimmt kaum Notiz von Kamera oder Reflexschirm. Gerade der Schirm schüchtert den einen oder anderen Hund ein. Wenn dann auch noch der Blitz aufleuchtet, sind manche Hunde dermaßen verschreckt, dass Vieler in den dreißig Minuten, die beim Shooting für jeden Hund zur Verfügung stehen, praktisch keine Chance mehr hat.

Manche Hunde sind sofort zugänglich, andere zunächst schüchtern. Sobald Vieler merkt, dass ein Hund noch nicht bereit ist, lässt er ihn in Ruhe und wirft einige Leckerlis auf den Boden. So stellt er eine Verbindung zum Hund her oder weckt sein Interesse. Wenn das nicht hilft, muss das Foto-Shooting abgebrochen werden. Bisher hat es mit den Aufnahmen fast immer sehr gut geklappt.