"Cold Case" in Sindelfingen 25 Jahre alter Mordfall aufgeklärt

DNA-Spuren neu untersucht

Mord aber verjährt nicht. Laut Polizeiangaben unterliegen Tötungsdelikte daher auch nach einem vorläufigen Abschluss der Ermittlungen regelmäßigen Wiederholungsüberprüfungen. Und genau im Rahmen solcher Überprüfungen wurde eine damals am Körper des Opfers gesicherte DNA-Mischspur im Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalsamts Baden-Württemberg erneut untersucht. In DNA-Mischspuren ist DNA-Material verschiedener Personen enthalten.

Das neue Untersuchungsergebnis erhärtete laut Polizei den Tatverdacht gegen den 69-Jährigen. Die Ermittlungen führten die Kriminalpolizei nach Hamburg. Dort hatte der Tatverdächtige eine mehrjährige Haftstraße verbüßt. In einem Gartenhaus in einer Schrebergartensiedlung wurde der 69-jährige Deutsche am Mittwoch schließlich ausfindig gemacht und dort vom Hamburger Spezialeinsatzkräften und Zielfahndern aus Stuttgart festgenommen. Am Donnerstag wurde er einem Haftrichter in Hamburg vorgeführt, der den auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen ihn erlassenen Haftbefehl wegen Mordes in Vollzug setzte und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.