Comeniusschule in Waiblingen Gutachter finden schwerwiegende bauliche Mängel

„Wir sprechen von einer Interimskita“, erinnerte Michael Stumpp (CDU) im Planungsausschuss angesichts der hohen Kosten. Damit die Räume nach dem Auszug der Kita sinnvoll genutzt werden können, schlug Stumpp den Einbau flexibler Wände vor. Nachnutzer wird nach Angaben von Baubürgermeister Dieter Schienmann möglicherweise die Musikschule, die schon jetzt in einem Teil der Comeniusschule logiert. „Die Gelder gehen wesentlich in den Brandschutz“, erklärte er. Um Rückbauten werde man bei der Nachnutzung nicht herumkommen. Noch bleibe aber Zeit für ein Nachnutzungskonzept.

Die Räume der Musikschule zur Verfügung zu stellen, war eine Idee, die Alfonso Fazio (Agtif) gefiel. Außerdem regte er an, auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage zu installieren. Ob das Dach eine Anlage tragen kann, wird geprüft.

Marodes Kinderhaus

Marode Fenster, durchgerostete Leitungen, Mängel beim Brandschutz und eine Küche, die nach einem Wasserschaden seit Jahren unbenutzbar ist: Das Kinderhaus Mitte, Baujahr 1974, muss dringend saniert werden. Dazu kommt: Für die 150 Kinder ist es längst zu klein. Die Verwaltung hat im März vergangenen Jahres im Planungsausschuss nun einen Vorschlag für eine umfassende Sanierung und Erweiterung vorgelegt.

Alternativen zur Sanierung waren von der Stadtverwaltung geprüft und verworfen worden. Bestandsschutz gibt es zwar für das 1974 gebaute Kinderhaus, bei einem Abbruch und Neubau wäre indes ein Bebauungsplan nötig. Angesichts der dicht stehenden Nachbarhäuser gäbe es aus Sicht der Stadtverwaltung in diesem Fall eine Vielzahl von Einwendungen, die das Verfahren in die Länge ziehen würden. Ein anderes Grundstück sei im Zentrum für einen Neubau aber nicht vorhanden.

Nach dem Wegfall der Hauptschule werden in der Comeniusschule noch 70 Kinder unterricht, Platz für eine Interimskita ist nach Darstellung der Stadt in der Förderschule also vorhanden. Neben der Musikschule sind dort schon heute Teile des Kindergartens untergebracht.