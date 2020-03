Coronavirus-Pandemie Hat ein VfB-Heimspiel die Ausbreitung beschleunigt?

Ein Champions-League-Spiel als „potenzieller Detonator“

Hintergrund der Debatte ist das sogenannte „Spiel Null“ in Italien. Was ist geschehen? Das Spiel zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Valencia am 19. Februar ist historisch: Atalanta hat zum ersten Mal in der Geschichte den Einzug in die Champions League geschafft und ist dann gleich ins Achtelfinale gekommen. Ein Drittel (rund 45.000) der etwa 120.000 Einwohner Bergamos ist an jenem Tag unterwegs zur Begegnung nach Mailand. Unzählige verfolgen zudem das Hinspiel mit Freunden, in Bars dicht gedrängt, wie Bergamos Bürgermeister Giorgio Gori sagt. Nach dem 4:1-Sieg liegen sich die Fans jubelnd in den Armen.

Mittlerweile gibt es in der Region Bergamo mehr als 7000 Infizierte und über 1000 Tote, mit einer extrem hohen Dunkelziffer. Hat die rasante Ausbreitung des Coronavirus also im Champions-League-Spiel ihren Ursprung? Der Zivilschutz teilt auf dpa-Anfrage mit: „Wir haben keinerlei gesicherte Daten, die solch eine These unterstützen.“ Allerdings spricht der Chef der Behörde, Angelo Borrelli, von einem „potenziellen Detonator“. Der Immunologe Francesco Le Foche von der Uniklinik in Rom spricht von einem „Megafon für die Verbreitung der Coronavirus-Infektion in der Provinz Bergamo.“