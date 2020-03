Corona-Krise beim VfB Stuttgart Profis, Trainer und Vorstand verzichten auf Gehalt

Die Deutsche Fußball Liga drängt zudem auf eine einheitliche Lösung beim Neustart des Trainingsbetriebs. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll ein Schreiben an die 36 Profi-Vereine mit der Bitte gegangen sein, mit Gruppentraining nicht vor dem 5. April wieder zu beginnen. So soll eine Wettbewerbsverzerrung vermieden werden. Während in manchen Bundesländern Teamtraining nicht möglich ist, könnten andere Vereine damit schon wieder beginnen. Beim VfB will man sich bis zum 19. April an die geltende Verordnung des Landes halten und nicht auf auf dem Clubgelände in Bad Cannstatt trainieren. Thomas Hitzlsperger erhofft sich eine allgemeingültige Regel: „Dass jedes Land seine eigene Regelung hat, ist nicht zielführend. Aber wir befinden uns da im Austausch.“