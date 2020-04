Corona-Krise im Fußball Probelauf für Geisterspiele und ein kurioser Vorschlag

Frankfurt/Main.

FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach - das wäre der Schlager der Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende gewesen. Stattdessen: Ein nervenaufreibendes Warten der Proficlubs auf grünes Licht aus der Politik und das ungeklärte Szenario mit Geisterspielen in der Coronavirus-Pandemie. Nach der Mitgliederversammlung der DFL gibt es neue öffentliche Bedenken gegen eine Fortsetzung der Saison ohne Zuschauer. Der langjährige Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer rät Vereinen, im Falle einer Fortsetzung der Saison das von seiner Task Force erarbeitete Konzept vor dem Ernstfall in einem Probelauf durchzuspielen.