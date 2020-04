Corona-Krise in Schorndorf Schulöffnung: Diese Maßnahmen ergreift das Burg-Gymnasium

Zu den Vorsorgemaßnahmen, die jetzt getroffen werden, gehört auch, dass nie alle rund 150 Schülerinnen und Schüler der elften und zwölften Klassen beziehungsweise der Jahrgangsstufen 1 und 2 (Abitursjahrgang) gleichzeitig unterrichtet werden, sondern dass sich immer nur maximal 60 Schüler am selben Tag in der Schule aufhalten, wobei sich die einzelnen Gruppen wöchentlich oder halbwöchentlich abwechseln, so dass parallel zum Schulbesuch für alle anderen immer auch weiterhin digitaler Unterricht stattfindet.

Zu den Corona-Regeln am BG und an den anderen weiterführenden Schorndorfer Schulen gehört aber auch, dass Toilettenbesuche – vor allem auch zum regelmäßigen Händewaschen – während des Unterrichts stattfinden sollen, damit sich der durch Abstandsmarkierungen geregelte Stau vor den Toiletten, die jeweils nur von einer Person betreten werden dürfen, zu Pausenzeiten in Grenzen hält und besser verteilt. Und auch die Pausenbrote sollen ganz entgegen der sonstigen Regelung im Hinblick auf die während der Pausen geltende Maskenpflicht während des Unterrichts verzehrt werden.

Desinfektionsmittel sind nicht zwingend vorgeschrieben

Hört sich teilweise skurril an, sollte aber klappen – auch nach Einschätzung von Bürgermeister Thorsten Englert und der Fachbereichsleiter Isabell Kübler (Schulen und Vereine) und Klaus Konz (Gebäudemangement) sowie des für die Umsetzung der Hygienevorschriften verantwortlichen Gebäudereinigungsmeisters Jose Soto, für den es zum Beispiel selbstverständlich machbar ist, dass die Oberflächen in den Klassenzimmern statt nur einmal am Tag auch zweimal täglich gereinigt werden, wenn eine Belegung mit zwei Gruppen vorgesehen ist. Und der sich auf Wunsch der Schulen auch um Desinfektionsmittel und die zugehörigen Spender kümmert, obwohl der Einsatz von Desinfektionsmitteln nicht zwingend vorgeschrieben ist, aber den Andrang auf die Waschbecken, die es zum Beispiel im Burg-Gymnasium in den Klassenzimmern gar nicht gibt, reduzieren könnte.

„An solchen Dingen müssen wir jeden Tag arbeiten“, sagt Schulleiter Hohloch, und Bürgermeister Thorsten Englert macht sich schon Gedanken, wie der Schulalltag funktionieren könnte, wenn sich die Corona-Beschränkungen bis ins nächste Schuljahr hinein hinziehen sollten und wenn dann wieder für alle Klassen Präsenzunterricht abgehalten werden soll, gleichzeitig aber die Klassenräume nur mit der halben Anzahl von Schülern gefüllt werden können.

Da ist’s, und das hat sich auch schon in den vergangenen Wochen gezeigt, gut, wenn eine Schule technisch so ausgestattet ist, dass der digitalen Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern grundsätzlich nichts im Wege steht. Es sei denn, Schüler verfügten nicht über die entsprechende Ausrüstung, weshalb sich die Schule jetzt darangemacht hat, Schüler aus Familien mit einer finanziellen Notlage mit Laptops auszustatten. Grundsätzlich aber, sind sich Jürgen Hohloch und sein Stellvertreter Michael Krauß einig, hätten E-Learning und Home-Schooling erstaunlich gut geklappt.

Er sei überrascht, wie engagiert die übergroße Mehrzahl der Schüler mitgemacht habe, aber auch die Lehrer hätten die digitale Welt so gut angenommen, dass er sich nicht vorstellen könne, dass nach der Krise wieder ganz zu den alten Strukturen zurückgekehrt werde, sagt Hohloch. So oder so aber werde der Übergang in den Normalbetrieb eine ganz schwierige Angelegenheit, weiß auch der Schulleiter. Zumal alles, was in den letzten Wochen unterrichtet worden ist, den übergeordneten Schulbehörden zufolge keine Verbindlichkeit hat.

Auch die Schulsozialarbeiter nehmen ihre Arbeit wieder auf

Hohlochs Stellvertreter Michael Krauß warnt an dieser Stelle vor allzu viel Digital-Euphorie. „E-Learning ist ein notwendiges Übel, denn ich muss mir klar sein, dass ich über die Köpfe der Schüler, die ich wochenlang nicht zu Gesicht bekomme, hinwegrede“, gibt er zu bedenken und freut sich auf den Tag, an dem auch wieder die Klassenstufen fünf bis zehn die Schule und den Unterricht besuchen können. Er wolle sich nicht vorstellen, dass diese Schüler auch im nächsten Schuljahr noch zu Hause sitzen, denn „das macht die Kinder und die Familien kaputt“ – von denen manche schon jetzt am Limit sind.

Unter diesen Umständen ist es vielleicht ganz gut, dass, wie Isabell Kübler ankündigt, vom kommenden Montag an auch die Schulsozialarbeiter wieder vor Ort sind, die in den letzten Wochen ebenfalls nur digital erreichbar waren. Wobei der seitherige Schulsozialarbeiter am BG, Peter Komhard, der den Arbeitgeber gewechselt hat, bis zur Neubesetzung der Stelle erst einmal durch die städtischen Jugendsozialarbeiter vertreten wird.