Corona-Krise in Waiblingen Überraschungsbesuch: Einhorn-Pony soll Kinder aufmuntern

Waiblingen.

Die gelernte Erzieherin Steffi Armbruster, die im Ameisenbühl tiergestützte Pädagogik anbietet, hat sich ein besonderes Angebot für Kinder ausgedacht, die wegen dem Coronavirus in häuslicher Quarantäne sein müssen: Sie will sie mit ihrem als Einhorn verkleideten Pony besuchen – natürlich aus sicherer Entfernung, vor Fenstern oder am Gartenzaun, wie sie erklärt. „Es geht einfach um das Lächeln.“ Anfassen dürfe man das Pony aber leider nicht – wegen Corona.