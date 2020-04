Corona-Krise in Welzheim Online-Händler besorgt 10 000 Atemschutzmasken

Sie haben die Aktion jedoch ausgeweitet?

Uns war klar, nicht nur die RMK benötigen Masken. Auch andere Ärzte, Diakonien, Pflegezentren, Apotheken und die Stadt Welzheim hatten hier Bedarf. Aus diesem Grund haben wir alle Ärzte in Welzheim angerufen und unsere Hilfe angeboten. Am Schluss hatten wir Anfragen aus der gesamten Region. Hier konnten wir auch der Firma Weru in Rudersberg helfen. In einer selbstlosen Aktion hatte diese die eigenen FFP2-Masken an die Klinik gespendet, wodurch die eigene Produktion wohl ins Stocken geraten ist. Das war Solidarität zum Wohle der Gesamtheit. Wir haben auch Partner in Italien und Spanien, die von uns ebenfalls Masken erhalten haben, so dass die europäische Solidarität auch in dieser Beziehung gelebt wird.

War die Abwicklung problemlos?

Leider nicht ganz. Zunächst mussten wir die Einhaltung der DIN-Norm sicherstellen. Der Versand der ersten 5000 Masken erfolgte innerhalb von zwei Tagen, nachdem wir Vorkasse geleistet hatten. Womit wir jedoch nicht gerechnet haben: Der Luftexpress ist sehr eingeschränkt. Die Cargomaschinen sind schlicht überlastet. Die erste Lieferung dauerte zwei Wochen und kam in Teillieferungen. Wir haben diese dann nach Dringlichkeit zugeteilt. Parallel haben wir über einen anderen Lieferanten weitere Masken bestellt. Die Frachtkosten verfünffachten sich – das lag daran, dass wir den Express über eine Passagiermaschine organisierten, um früher an die Ware heranzukommen. Zudem besteht aktuell ja leider das Risiko, dass die Masken während des Transportes gestohlen werden. Zu guter Letzt war auch die Verteilung mit Aufwand verbunden, auch wenn die meisten die Masken bei uns abgeholt haben.

Sind weitere Lieferungen geplant?

Bisher sind 4850 Masken angekommen. Die nächsten 4000 erwarten wir kurz nach Ostern. Die letzten dann in der Woche darauf. Weitere Bestellungen sind nicht geplant. Offensichtlich ist die zentrale Beschaffung jetzt erfolgreicher. Das erkennen wir auch daran, dass die RMK nach eigenen Angaben inzwischen über genügend Masken verfügt. Aus diesem Grund konnten wir an die ortsansässigen Ärzte, Pflegestationen und Apotheken vorab schon Masken verteilen. Sollte die RMK die Masken nicht mehr benötigen, stehen noch welche zur Verfügung. Das müssen wir jedoch abklären. Sie können sich unter mendler@heute-wohnen.de bei uns melden.

Gibt es noch andere Schutzausrüstung?

Die Lieferzeiten für FFP3-Masken sind ein Vielfaches höher. Unsere Kontakte für Schutzanzüge haben wir an das Landratsamt Ostalb weitergegeben. Wir haben noch 15 Schutzanzüge, falls irgendwer einen dringenden Bedarf hat.

Ist es kein hoher finanzieller Aufwand?

Wir haben die Masken nicht gespendet, sondern zum Selbstkostenpreis weitergegeben. In der jetzigen Situation scheiterte es ja nicht an Geld, sondern schlicht an der Beschaffung. Hilfe bedeutet nicht unbedingt finanzielle Hilfe. Wir haben aber Zeit und Nerven investiert, sind in Vorkasse gegangen und haben letztlich ein Risiko, dass die Ware gestohlen wird.

Was ist Ihre Motivation?

Unsere Hauptmotivation ist der Dank, den wir bekommen. „Durch Ihre Hilfe kann ich meinen Praxisbetrieb in den nächsten Wochen fortführen“, oder eine Pflegestation teilte uns mit, dass diese ohne uns nach Ostern keine Masken mehr zur Verfügung gehabt hätte. Die Situation scheint sich aber Gott sei Dank zu entspannen. Was aber viele unterschätzen – selbst betriebswirtschaftlich lohnt sich ein Engagement, insbesondere auch wegen der eigenen Mitarbeiter. Seitdem wir uns sozial engagieren, haben wir das Gefühl, dass sich unsere Mitarbeiter wesentlich stärker mit dem Betrieb identifizieren. Das gilt auch für die Inklusion Schwerbehinderter oder für andere Aktionen. Das ist aber ein anderes Thema.

Zahnarzt Dr. Rainer Sorg aus Welzheim nahm das Angebot von Alexander Mendler an und schrieb ihm folgendes Feedback: „Gerne nehmen wir Ihr Angebot an. Wir sind im absoluten Notlauf.“

Und Dr. med. Achim Klenk, Facharzt für Innere Medizin aus Welzheim, erklärte: „Es ist für einen niedergelassenen Arzt aktuell kaum möglich, auf dem freien Markt Schutzkleidung für die Versorgung seiner infizierten Corona-Patienten zu bekommen. Dies ist jedoch unabdingbar, um das Praxispersonal nicht zu gefährden. Durch Ihre Hilfe kann ich meinen Praxisbetrieb in den nächsten Wochen fortführen.“