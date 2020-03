Corona und #stayathome Experte: Wie Familien den Lagerkoller vermeiden können

Eltern als Coaches

"Jetzt sind die Eltern stark gefordert. Was sonst Erzieher und Lehrer übernehmen, müssen nun die Eltern stemmen. Jedes Elternteil sollte sich vornehmen, das Vorbild für das Kind zu sein, quasi der Coach. Wenn der Coach gute Verhaltensweisen vorlebt und den Kindern vermittelt, dann kopieren sie das. Dann haben die Kinder Spaß und merken es gar nicht mehr wirklich, ob sie nun in der Schule sind oder nicht. Die Lernumgebung ist zwar eine andere, aber das kann auch positiv sein" sagt der Experte.

Ein Stundenplan für den Tag

"Das Wichtigste ist wirklich, bieten Sie den Kindern einen runden und auch lustigen Tagesablauf mit bestimmten Ritualen zu festen Zeiten." Eltern sollten sich also möglichst rasch mit den Kindern zusammen setzen und gemeinsam einen Stundenplan erstellen. Der Biorhythmus der Kinder dient dabei als Taktgeber. Alle können gerne länger schlafen als an normalen Schultagen. Aber dann sollte nach dem Frühstück schon der erste Pflichtakt folgen.

"Morgens sind Kinder am aufnahmefähigsten. Unterricht ist hier am effektivsten", sagt Schmitz. Das kann über Arbeitsmaterial der Schule funktionieren, mit digitalen Lerntools oder aber auch mit speziellen Fernsehprogrammen, die gerade von den Öffentlich-Rechtlichen angeboten werden. Auch muß nicht immer der klassische Schulstoff im Vordergrund stehen. Draußen im Garten Vögel beobachten, Blumen bestimmen oder lernen, wie man einen Pfannkuchenteig macht, ist auch wertvoll. Die Sicher-Stark-Initative bietet beispielsweise Webinare oder Videos an, die Sicherheit für Kinder im Internet thematisieren. Auch das ist ein Lernangebot, mit dem sich Kind und Elternteil auseinandersetzen könnten.