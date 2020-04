Corona-Verordnung in Baden-Württemberg Lebensmittelläden dürften an Karfreitag und Ostern öffnen

Baden-Württemberg. Laut einem Bericht des SWR dürfen Supermärkte und Lebensmittelläden in Baden-Württemberg in diesem Jahr auch an Karfreitag und Ostermontag öffnen. Das habe die Landesregierung am Donnerstag entschieden.Möglich macht dies die aktuell geltende Corona-Verordung, nach der Öffnungen auch an Feier- und Sonntagen zwischen 12 und 18 Uhr erlaubt sind.