Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Abfallwirtschaft schließt Entsorgungseinrichtungen

Rems-Murr-Kreis.

Nach der Deponie in Backnang-Steinbach werden nun sämtliche Entsorgungseinrichtungen der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) ab Freitag geschlossen. Das gab das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Bis auf Weiteres können also alle Recyclinghöfe, Deponien Häckselplätze und Problemmüllsammelstellen nicht mehr angefahren werden. Ausgenommen seien gewerbliche Grüngutanlieferungen und gewerbliche Restmüllanlieferungen. Diese werden auf den Deponien Backnang und Winnenden weiterhin angenommen. Auch der gewerbliche Betrieb der Erddeponie sei weiterhin gewährleistet.