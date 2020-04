Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Acht Todesfälle, 595 Infizierte

Es handelt sich bei den von Amts wegen veröffentlichten Zahlen immer nur um einen vorläufigen Datenstand, erläutert Markus Jox, Sprecher des Landessozialministeriums. „Bei der Eingabe in Datenbanken der Gesundheitsbehörden ist es ja auch nicht nur mit einer Zahl und einem Namen getan, sondern da werden viel mehr Daten eingepflegt, wie Krankheitsverlaufsdaten oder Kontaktpersonen et cetera.“ Auch nachträgliche Änderungen durch Nachmeldungen und Streichungen seien möglich.

„Aufgrund des Meldeverzugs zwischen dem Bekanntwerden neuer Fälle vor Ort und der elektronischen Übermittlung an das Landesgesundheitsamt kann es mitunter deutliche Abweichungen zu den von den kommunalen Gesundheitsämtern aktuell herausgegebenen Zahlen geben“, so Jox.

Verzögerungen bei der standardisierten Falldatenübermittelung an das Landesgesundheitsamt können auch dadurch bedingt sein, dass die Gesundheitsämter vor Ort als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen einleiten sowie die Kontaktpersonen recherchieren, um Infektionsketten so schnell wie möglich unterbrechen zu können, so Jox.

„Erschütternde Nachricht“

Für den Berglener Bürgermeister Maximilian Friedrich ist die Nachricht von einem Todesfall freilich viel mehr als „nur“ eine Zahl auf dem Meldeweg und immer erschütternd: „Das bewegt mich sehr, und meine Gedanken sind bei den Angehörigen des Verstorbenen, aber auch bei den Erkrankten, denen ich mildere Krankheitsverläufe wünsche und dass sie wieder gesund werden.“ In Berglen gebe es momentan seines Wissens elf Infizierte. „Zwei positiv getestete Personen konnten zwischenzeitlich wieder aus der Quarantäne entlassen werden und gelten somit als geheilt“, so Friedrich.

Infektionen in Altenheimen

Es gibt jetzt auch mehrere vom Landratsamt bestätigte Corona-Fälle in einem Schorndorfer Altenheim, konkret in der privaten Seniorenresidenz Haus Röder . Während das Landratsamt keine Zahlen nennen will, spricht Geschäftsführer Karl-Gert Röder davon, dass von insgesamt 39 getesteten Bewohnern acht positiv getestet worden sind, wobei noch nicht alle Tests ausgewertet sind. Selbiges gilt auch fürs Personal: Auch da sind rund 40 Personen in der Test- beziehungsweise Auswertungsphase, drei Infektionen sind bislang nachgewiesen.