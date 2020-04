Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Altenheime: „Bislang nur ein kleiner Teil betroffen“

Die meisten anderen der 38 Bewohner des Hauses Röder (mindestens 31) sind positiv getestet worden. Bislang gibt es aber nur wenige weitere „schwere Krankheitsverläufe“, so Dr. Peter Zaar, Erster Landesbeamter des Rems-Murr-Kreises. Beim Personal, das einschließlich der Hauswirtschaft und dem technischen Dienst insgesamt 49 Personen umfasst, wurden 15 Personen positiv getestet (wobei auch da noch Testergebnisse ausstehen).

Auch die Diakonie Stetten beklagt einen ersten Corona-Todesfall. Wie die Einrichtung mitteilte, ist am Sonntag ein Mann an Covid-19 gestorben, der in einem Wohnhaus der Einrichtung in Ebersbach/Fils (Landkreis Göppingen) lebte. Er war laut Diakonie über 60 Jahre alt und hatte eine geistige Behinderung. In den letzten Tagen sind in der gesamten Diakonie Stetten an verschiedenen Orten weitere positiv bestätigte Fälle hinzugekommen, sowohl bei Mitarbeitern als auch bei Klienten. Auch im Alexander-Stift gebe es inzwischen erste bestätigte Fälle, heißt es.

Corona-Verordnung: Das gilt für Altenheime

Am Montagmorgen, 6. April, ist ein 91-jähriger schwerstpflegebedürftiger Bewohner des Hauses Elim in Bittenfeld im Winnender Klinikum verstorben. Er hatte sich mit Covid-19 infiziert und zunächst keine Symptome mehr gezeigt, dann aber habe sich sein Allgemeinzustand dramatisch verschlechtert, sagte Thomas Gengenbach, der hauptamtliche Vorsitzende des Vereins Haus Elim. Seit Montagnachmittag werden alle 55 Mitarbeiter und 33 Bewohner in Bittenfeld auf Covid-19 getestet. Es gab bislang nur negative Testergebnisse (Stand Dienstag), so Gengenbach.

Qua Corona-Verordnung gibt es Betretungsverbote für Besucher von Seniorenheimen, erläutert Leonie Ries. Die betroffenen Einrichtungen stünden ganz oder teilweise unter Quarantäne, das Personal trage Schutzausrüstung. Die Notversorgung damit sei durch den Landkreis sichergestellt (siehe die Aussagen des Landrats im oberen Artikel auf dieser Seite). Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen dürfen zudem die Einrichtungen nur bei Vorliegen triftiger Gründe verlassen (Arztbesuche, Versorgungsgänge Bewegung an der frischen Luft maximal zu zweit).