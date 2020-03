Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Busfahren wie "Russisch Roulette"? Landrat widerspricht Vorwürfen

Stichwort Sparen: Den ausgedünnten Busverkehr bezeichnet Ulrike Sturm als gesundheitsgefährdende „Sparaktion“ – und das ausgerechnet in Zeiten, da die Europäische Zentralbank und hochrangige Bundespolitiker „so viele Gießkannenladungen voll Geld versprechen“.

Russisch Roulette? Der Landkreis spielt mit dem Leben der Leute und will in dieser Krise auf Kosten der ÖPNV sparen? Fürwahr ein Vortrag mit Schmackes. Landrat Richard Sigel indes hat darauf umgehend mit einer Antwort reagiert ...

Stichwort Bustakt: Tatsächlich fahren seit dem 25. März die Busse im Rems-Murr-Kreis wie auch in den anderen VVS-Kreisen Böblingen, Esslingen, Ludwigsburg „nach einem erweiterten Samstagsfahrplan“. Erweitert“ heißt: Zusätzlich zum regulären Samstagsfahrplan „sind in den Hauptverkehrszeiten, vor allem morgens, teilweise aber auch am späten Nachmittag, Busse unterwegs, damit Beschäftigte ihren Arbeitsplatz erreichen und Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel zum Einkaufen fahren können“. Das Motto laute: „Weniger, aber verlässlich“.

Stichwort Überfüllung: „Nach meinem Kenntnisstand haben wir nicht flächendeckend überfüllte Busse und Bahnen“ – im Gegenteil: „Aktuell ist das Fahrgastaufkommen aufgrund der Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf deutlich weniger als ein Viertel des Normalwertes gesunken.“ Trotzdem seien die Busunternehmer gebeten worden, „insbesondere in den Hauptverkehrszeiten wo immer möglich Gelenkbusse einzusetzen, um so im Bus mehr Platz zu Verfügung stellen zu können“. Falls dennoch „einzelne Busse zu voll sein sollten, können diese dem VVS gemeldet werden“.

Stichwort Mundschutz: Der sei „derzeit schlicht Mangelware. Ich bemühe mich seit Wochen, dass die Versorgung der Kliniken, des Rettungsdienstes etc. gesichert werden kann. Diese brauchen tatsächlich dringend Mundschutz. Inwieweit das Tragen von Mundschutz in der Öffentlichkeit für die Allgemeinheit medizinisch Sinn macht, ist hingegen durchaus unter Experten sehr umstritten.“

Stichwort Sparen: Die Reduzierung der Busfahrten „ist gerade keine Sparaktion, sondern es muss sichergestellt werden, dass auch in der Corona-Krise dauerhaft ausreichend Personal zur Verfügung steht, um zuverlässigen ÖPNV anzubieten“. So auf die Busfahrer Rücksicht zu nehmen, sei „ein Vorgehen, das auch in vielen anderen Bereichen der kritischen Infrastruktur derzeit sinnvollerweise praktiziert wird“.

Stichwort Russisch Roulette: Diesen Vergleich bezeichnet Sigel als „bedenklich. Solche Äußerungen sind geeignet, Menschen zu verunsichern. Gerade das sollten wir aber derzeit als Verantwortungsträger nicht tun.“

Klare Worte aus dem Kreishaus – die Ulrike Sturm wiederum nicht unbeantwortet lassen wollte. Es folgen Kernsätze aus ihrem Erwiderungsbrief auf den Erwiderungsbrief:

Stichwort Russisch Roulette: Ihre drastische Formulierung entspringe „nicht einem unsinnigen Wunsch nach weitergehender Verunsicherung“, sondern dem Ziel, „die Busse zu einem wenigstens annähernd ebenso sicheren Ort zu machen, wie es das eigene Auto ist“.

Stichwort Überfüllung: „Ich behaupte keineswegs, dass die Busse allüberall und immer voll sind.“ Aber zu manchen Zeiten auf manchen Strecken sei das nun einmal zu beobachten, vor allem „nachmittags“. Gelenkbusse seien dringend nötig – dafür „benötigt man nicht mehr Personal als für einen einfachen Bus“.

Stichwort Mundschutz: „Inzwischen sind die Empfehlungen der Epidemiologen eindeutig: Leute, tragt Mundschutz! Es existieren dazu im Internet bereits Do-it-yourself-Bastelideen und Nähanleitungen. Damit nimmt man niemandem im Krankenhaus etwas weg, sondern bemüht sich, dort den Ansturm etwas abzuschwächen. Ich bin zuversichtlich, dass bald auch die Zeitungen hierzu Anregungen geben werden.“