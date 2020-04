Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Corona-Verordnung: Polizeibilanz über Ostern

Was den Rems-Murr-Kreis angeht, berichtete die Polizei an Ostern nicht von gravierenden Störungen. In Aalen war es dagegen am Samstagabend zu einem unschönen Vorfall gekommen. Einer Polizeistreife war auf einer Parkbank eine Gruppe von drei Personen aufgefallen. Eine Frau aus der Gruppe, eine 38-Jährige, wollte sich der Kontrolle entziehen. Sie beleidigte die Beamten und zeigte den Mittelfinger, wie die Polizei am Wochenende mitteilte.