Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Das Billionen-Rettungsprogramm für die Wirtschaft

Pfeiffer hat in seiner Parlamentarierzeit schon zwei Krisen miterlebt, die damals monumental anmuteten – aber weder die sogenannte Dotcom-Blase von 2000/2001 noch das Finanz- und Wirtschafts-Desaster von 2008/2009 sei von der „Dimension und Geschwindigkeit“ her vergleichbar gewesen. Eine Situation wie diese „gab’s noch nicht – nicht einmal im Krieg“ sei „die Produktion so schnell runtergefahren“ worden.

Und: Derzeit gibt es quasi „keinen Markt, wo es noch läuft“. Man kann also nicht sagen: Na gut, die Nachfrage in China lahmt, dann exportiere ich eben mehr nach Amerika. Die Pandemie betrifft, der Name sagt es, die ganze Welt. Die Bundesregierung ergreift deshalb in unerhörtem Tempo Maßnahme um Maßnahme, manches ist bereits installiert, anderes wird am Mittwoch verabschiedet im Bundestag, weiteres könnte in wenigen Tagen oder Wochen folgen.