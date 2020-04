Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Demos am 1. Mai: „Solidarität heißt Abstand halten“

Auch ein anderes Thema ist dem DGB eigenen Angaben zufolge im Rems-Murr-Kreis wichtig: „Wir werden es nicht zulassen, dass der Kampf gegen das Coronavirus den Nationalisten und den rechtsextremen Gruppen in die Hände spielt und sich zum Spaltpilz für ganz Europa entwickelt“, so Christa Walz: „Angst, Wut und Nationalismus sind keine guten Ratgeber. Nur mit Solidarität, mutigem und entschiedenem Handeln und Besonnenheit stehen wir die Krise gemeinsam durch.“

„Die Kosten der Krise dürfen nicht die Arbeitnehmer tragen“

Christa Walz weiter: „Dass nun das Kurzarbeitergeld nach einer gewissen Zeit angehoben wird, ist ein weiterer Erfolg der Gewerkschaften, auf dem wir uns aber natürlich nicht ausruhen dürfen. Es ist zwar noch nicht abzusehen, wann die Pandemie besiegt ist, aber wichtig ist, schon jetzt das Zeichen zu setzen: Die Kosten der Krise dürfen nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tragen. Es können nicht soziale und ökologische Entscheidungen zu-rückgenommen werden zugunsten des Bruttosozialprodukts. Auch dafür werden wir am 1. Mai 2020 und danach sichtbar streiten! Außerdem gilt es über einschneidende Veränderungen nachzudenken, zum Beispiel im Gesundheitswesen, über eine regionale Grundversorgung in Krisenzeiten, was heißt, eine am Gemeinwohl orientierte Politik vor Ort, bundesweit und sogar auf Europa bezogen. Der DGB und die Einzelgewerkschaften müssen sich einmischen!“

Der 1. Mai findet in diesem Jahr im Internet statt ab 10 Uhr auf der Facebook-Seite des DGB Baden-Württemberg. Um 11 Uhr beginnt das Programm des Bundes-DGB, bei dem auch viele Künstler/-innen wie Mia und Konstantin Wecker auftreten werden. „Der 1. Mai ist dabei nicht nur digital – wir sammeln auch Fotos von Kolleginnen und Kollegen, welche ihre Fahnen und Transparente von Fenstern und Balkonen hängen und so auch in der Quarantäne zeigen: Solidarisch ist man nicht alleine! Solidarität ist ansteckend.“

Linke Gewerkschafter gehen auf die Straße

Waiblingen.

„Heraus zum 1. Mai!“ Linke Gewerkschafter rufen am Freitag zu zwei Kundgebungen in Waiblingen auf. Und zwar um 10 Uhr vor dem Stihl-Werk 6 in der Stuttgarter Straße und von 10.30 Uhr bis 11 Uhr auf dem Waiblinger Marktplatz. „Wir rufen ferner zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem gegebenen Infektionsrisiko auf, indem wir beispielsweise den Sicherheitsabstand einhalten und Mundschutzmasken tragen.“ Zu den Kundgebungen erwartet die Initiative 50 Teilnehmende.

Im Jahr 2020 stehe das Leben in Deutschland im Zeichen der Corona-Krise, heißt es in ihrem Aufruf. Das Virus selber mache keinen Unterschied zwischen den Menschen, bei den Folgen der Pandemie sieht das jedoch anders aus. „Eine verschwindend kleine Minderheit von Unternehmern und Managern sorgt für Massenentlassungen im Gastronomie- und Kulturbereich. In der Metall- und Elektroindustrie herrschen insbesondere bei den Zulieferern der zweiten und dritten Reihe desaströse hygienische Zustände und schon jetzt beginnen Angriffe auf unsere Löhne. Zuschläge wie Urlaubs- und Weihnachtsgelder werden infrage gestellt. Die Chefetagen versuchen, die Kosten der Krise auf die Mehrheit, die Arbeiterinnen und Arbeiter, abzuwälzen. Wir sagen: nicht mit uns!“, heißt es weiter.

Der Umgang mit der Corona-Krise zeige: „Wir, die Arbeiterinnen und Arbeiter, sitzen nicht mit den Kapitalisten in einem Boot. Der Staat wird unsere Probleme nicht lösen, er vertritt die Interessen der Herrschenden. Wir müssen auch während der Corona-Pandemie für unseren Lohn schuften, sie kassieren weiter ab und lassen ihre Unternehmen mit Steuergeldern retten.“

Der 1. Mai sei seit über 130 Jahren ein Kampftag für eine lebenswerte Zukunft jenseits von Ausbeutung und Unterdrückung. „Diese Zukunft wird uns Arbeiterinnen und Arbeitern nicht geschenkt, sondern wir müssen sie erkämpfen ... Ob wir in der Metall- und Elektroindustrie, einem Krankenhaus, an der Supermarktkasse arbeiten, zur Schule gehen oder studieren: Organisieren wir uns gegen die Angriffe der Herrschenden, werden wir aktiv und kämpfen gemeinsam als Klasse! Heraus zum 1. Mai.“