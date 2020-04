Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Der Spargel sprießt, doch die Erntehelfer fehlen

Der Fellbacher Landwirt („Früchtle vom Schmidener Feld“) benötigt dringend die Spezialisten, die den Spargel stechen. Die warmen Frühlingstage lassen in dieser Woche die weißen Stangen kräftig sprießen. So kam ihm das Angebot von Schönbühl-Eigentümer Thomas Barth ausgesprochen gelegen, nachdem Bundesinnenminister Seehofer das in der vergangenen Woche wegen der Coronavirus-Krise erlassene Einreiseverbot für Erntehelfer wieder aufgeweicht hat und die Einreise unter strengen Auflagen erlaubt. Auf dem Schönbühl könnten die Hygienevorschriften eingehalten und die Erntehelfer wie gefordert 14 Tage separat von ihren 65 Kollegen untergebracht werden.

OB Scharmann empfiehlt leerstehende Hotels als Alternative

Das Problem: Für Flüchtlinge hat das Baugesetzbuch Sonderregelungen vorgesehen, nicht aber für die Erntehelfer, bedauert der Weinstädter Oberbürgermeister Michael Scharmann: „Wir sehen es als wichtig an, die Landwirtschaft entsprechend zu unterstützen“, nahm er zu unserer Anfrage Stellung: „Jedoch ist eine Unterbringung auf dem Schönbühl nicht möglich, da es sich dabei um eine Umnutzung handeln würde und unter anderem zunächst brandschutzrechtliche Fragen geklärt werden müssten.“ Ein Vergleich mit der Unterbringung von Flüchtlingen sei nicht gegeben. Diese war gemäß § 246 BauGB auch in Bebauungsplangebieten möglich, lief jedoch Ende 2019 aus. „Sollte im Gebäude eine Person zum Beispiel durch Feuer zu Schaden kommen, wäre die Stadt gegebenenfalls haftbar.“ Scharmann empfiehlt Bauerle als Alternative die vielen leerstehenden Hotels. „Es wäre gerade in dieser Zeit richtig und wichtig, nicht die günstigste Unterkunft zu nehmen, sondern solidarisch auf diese Betten zurückzugreifen.“ – Die Stadt Weinstadt liegt mit Thomas Barth seit Jahren über Kreuz, was die künftige Nutzung und Bebauung des Schönbühls angeht.