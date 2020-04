Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Druckhaus Waiblingen produziert jetzt Masken

Auf beiden Seiten, innen und außen, wirkt die Beschichtung gegen eine Vielzahl von Erregern – doch Vorsicht: Eine Infektion sicher verhindern kann eine Maske dieser Art niemals.

Es geht um passiven Schutz der Umgebung, wie es in der Gebrauchsanleitung heißt: „Flüssigkeitsspritzer und Tröpfchen in der Ausatemluft der tragenden Person können damit abgefangen werden, um so das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, zu verringern.“ Die „wichtigste Bürgerpflicht“ in diesen Zeiten bleibt bestehen, wie Rainer Wetzel sagt: Abstand halten. Hände waschen.

Letztere kann das DHW-Team jetzt nicht in den Schoß legen. Das Material für die Gummikordeln reicht nicht ewig; diese Dinge sind zurzeit weltweit höchst gefragt. Rainer Wetzel fahndet nach weiteren Lieferanten, ferner möchte das Druckhaus die Produktion der Masken im eigenen Haus ausweiten. Zum Start unterstützt ein Partner das DHW. „Wir sind weltweit auf der Suche nach weiteren Maschinen, um unsere Produktionskapazität zu erhöhen“, so Rainer Wetzel. Die Produktionskapazität liegt momentan bei 15 000 bis 20 000 Stück pro Tag. Der Bezugspreis wird bei unter 50 Cent je Stück liegen, abhängig von der Menge. Ein Online-Shop ist in Planung, und aktuell halten Rainer Wetzel und Joachim Battermann eine Mindest-Abnahmemenge von 500 Stück für angemessen.

Ungewiss: Wie lange wird die Maskenpflicht gelten?

Wie Handeltreibende, Verantwortliche in Bussen und Bahnen und überhaupt alle Bürger mit der Maskenpflicht umgehen werden, die von Montag an gilt: Man wird sehen. Niemand kann im Moment wissen, wie lange die Pflicht gelten wird, was sie bewirkt und wie es überhaupt weitergeht. Selbst wenn die Menschen später keine Masken mehr tragen müssen, werden viele es trotzdem tun, prophezeit Joachim Battermann. Unterdessen sieht Rainer Wetzel die Entwicklung dieses für ein Druckhaus eher untypischen Produkts nicht allein als Erweiterung des Sortiments. Es geht auch darum, die Beschäftigten in Zeiten von Kurzarbeit mit Aufgaben zu versorgen – und einen Beitrag zu leisten, der Pandemie Herr zu werden.