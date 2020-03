Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Empfehlung: Veranstaltungen unter 100 Personen absagen

Veranstaltungen auch unter 100 Personen überdenken

Angesichts der weiter steigenden Zahl von Corona-Erkrankten haben sich die fünf Landräte der Region Stuttgart im Rahmen einer Telefonkonferenz am vergangenen Sonntag auf eine noch engere Zusammenarbeit in der Krise verständigt. Davon sei man überzeugt, denn uneinheitliche und zeitlich ungleich umgesetzte Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen mit Covid 19 sorgen unnötigerweise für Verunsicherung und werfen Fragen in der Bevölkerung auf. Die am Montag veröffentlichte Verordnung des Landes über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 schaffe jetzt Klarheit und wird ausdrücklich begrüßt, gab das Landratsamt Rems-Murr bekannt.

Allerdings empfiehlt der Kreis auch, Veranstaltungen und Versammlungen unter 100 Personen vorsorglich abzusagen. Zwar seien diese momentan nicht von einem Verbot betroffen, der Appell gehe aber klar an die Bevölkerung, ihre Verantwortung wahrzunehmen und soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken.