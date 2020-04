Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Erste Freiwillige in Kliniken im Einsatz

Rems-Murr-Kreis.

Von einer „überwältigenden Flut an Hilfsangeboten“ berichten die Rems-Murr-Kliniken: Nach einem Aufruf im März mit der Bitte um Unterstützung seitens freiwilliger Helferinnen und Helfer meldeten sich Hunderte Menschen. „Mit circa 600 registrierten Bürgerinnen und Bürgern, überwiegend mit einer medizinischen Ausbildung, wären die Rems-Murr-Kliniken auch für eine stark steigende Zahl von Covid-19-Patienten gut gewappnet“, heißt es in einer Mitteilung der Rems-Murr-Kliniken. Da die Coronavirus-Patienten in den Rems-Murr-Kliniken laut der Mitteilung bisher gut vom Stammpersonal versorgt werden konnten, seien viele der freiwilligen Helferinnen und Helfer zwar registriert, mussten aber noch nicht aktiv werden. Bisher sind 26 Freiwillige im Pflege- und Transportdienst, in der Apotheke, an der Information oder für den ärztlichen Dienst der neu eingerichteten Corona-Ambulanz aktiv tätig.