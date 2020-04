Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Halten sich die Menschen an die Kontaktbeschränkungen?

Und dann? Der Weg ist schön wie immer. Die Kastanien schieben die ersten Blätter, manche Obstbäume stehen in voller Blüte. Aber es ist leer. Niemand läuft, niemand schwätzt. Die zwei Jungs, die auf der Wiese einen Ball hin und her kicken, wirken wie aus der Zeit gefallen. Sind sie wirklich echt? Oder nur eine Erinnerung an unbeschwerte Tage?

Manchmal kommt’s wie ein Schub. Gern von hinten. Mit Rauschen. Das sind einzelne Fahrradfahrer, die voll in die Pedale treten, um ihre fetten Mountainbike-Reifen in Schwung zu bringen. Wusch – man kann nur zur Seite springen – und vorbei sind sie. Das ist’s eigentlich nicht, was den Charme dieses Wegs ausmacht. Der einsame Spaziergänger, eingestellt auf ein freundliches „Hallo“, wird seinen Gruß nicht los.

Pia Eckstein

Bei dem warmen Frühlingswetter hält es kaum jemanden drin: Die Menschen lassen sich das Sonnenbaden und den Ausflug an die frische Luft nicht nehmen und halten sich radelnd, spazierend und gärtnernd an die Maßgaben der Landesregierung.

Gähnende Leere im Schlosspark in Winnenden. Die hohen alten Bäume kurz vor dem Ausschlagen. In einem bereits verblühten Magnolienbaum sind zwischen braunen vertrockneten Blüten einige rosarote Restexemplare verblieben, die rosarot herausstechen. Vier Frauen nehmen ein Sonnenbad, die Wiese haben sie fast für sich allein. Jede liegt auf ihrer eigenen Decke, sie halten Abstand, unterhalten sich lebhaft, genießen das Beisammensein im Social-distancing-Modus.

Ein paar Schritte weiter, in der Marktstraße, sind Menschen unterwegs. Aus dem Drogeriemarkt treten Kunden aus. Ein Mann telefoniert in der Sonne. Auf Bänken vor der Kreissparkasse hat sich ein Paar mit Kinderwagen niedergelassen. Am Brunnen stehen fünf Erwachsene, einer hat eine Bierdose in der Hand, einige leere sammeln sich auf dem Brunnenrand. Ein Paketbote liefert nachmittags um halb vier Uhr noch Ware aus. Sein gelbes Lieferfahrzeug parkt am Straßenrand, in Höhe der Eisdiele - heute hat er Platz; normalerweise säßen bei dem Frühlingswetter Menschen beim Eisbecher zusammen. Eine zweite Eisdiele hat einen Lieferservice eingerichtet. „Drinnen darf niemand sitzen“, sagt der Verkäufer durch die geöffnete Tür. An ihr hängt die Eiskarte: Die neueste Sorte heißt „Antivirus“.

Ein Bild wie sonst auch bietet sich am zugeparkten Wanderparkplatz Hanweiler Sattel. Der Korber Kopf lockt außerdem etliche Radfahrer, die aber allein oder zu zweit vorüberziehen. Eine Familie picknickt auf einem Holzstamm in der Frühlingssonne. Der Seeplatz in Korb: nahezu verwaist. Kein Grüppchen größer als drei Personen. In den Weinbergen und Gärten sind aus der Ferne Fahrzeuge zu sehen, nach der Kälte ist es an der Zeit, Reben und Gärten vorzubereiten. In der Kleingartenanlage in Backnang-Plattenwald zwacken die Heckenscheren und ein Rasenmäher rumort. Beete werden vorbereitet, Komposthaufen umgeschaufelt. Gartenarbeit sei eine wunderbare Beschäftigung, um Abstand vom Home-Office-Alltag zu bekommen, sagt Lisa Biederer aus Backnang. „Ich sehe, dass die Arbeit Früchte trägt und wie alles wächst.“ Unter Obstbäumen mit ihrer Gartenschere in der Hand sei Corona für ein paar Stunden „schön weit weg“. Solange sie dürfen, sind Irina und Gerald aus Backnang in ihrem Garten. „Wäre schön, wenn es so bleibt, Gartenarbeit tut der Seele gut“, meinen sie. „Wir hoffen, dass sich alle an die Kontaktsperre halten.“ Denn: „Bei einer totalen Ausgangssperre dürften Kleingärtner und Hausgartenbesitzer nicht mehr in den Garten“, sagt Klaus Otto, Präsident des Landesverbands der Gartenfreunde.

Heidrun Gehrke

Ein Pferd müsste man sein, eine Osterglocke oder eine Kuh. Dann dürfte man sich selbst jetzt in Gruppen draußen aufhalten. Beim Landgut Burg hoch oben in Beutelsbach sonnt sich eine Ansammlung von Pferden auf einer Koppel. Schräg gegenüber stehen Kühe Leib an Leib und schauen skeptisch Spaziergängern nach.

Wenige Menschen sind am Samstagnachmittag in den Weinbergen nahe dem Landgut Burg unterwegs. Sofern sich vereinzelt doch mehr als zwei Personen gemeinsam sonnen beim Schlendern, pennt mindestens eine(r) davon im Kinderwagen. Rot-weißes Absperrband vorm Parkplatz am Landgut signalisiert klar: bis hierher und nicht weiter.

Rauchschwaden scheren sich nicht um Absperrbänder. Irgendwo brennt jemand Grüngut ab.

Wohl dem, der ein Stückle besitzt. Doch selbst dorthin scheint’s die Leute grade nicht zu ziehen: Wo man auch hinkommt – alles wirkt still und langsam und gedämpft.

In einem neu eröffneten asiatischen Restaurant in Waiblingen erschrecken sie fast ein bisschen, als unerwartet ein Gast in der Tür steht. Zum Mitnehmen dürfen sie Essen verkaufen – doch kaum jemand will’s haben. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt ist das jetzt, ein Restaurant neu zu eröffnen. Hat ja keiner ahnen können. Solange die Dinge bleiben, wie sie sind, improvisiert die Mannschaft eben. Gleich links vom Eingang haben sie eine Kiste aufgestellt mit Einmalhandschuhen und Mundschutzen – bitte, bedienen Sie sich.

Auf den Straßen nerven die Rennradfahrer dieser Tage weniger als sonst, weil seltener jemand entgegenkommt, was das Überholen erheblich erleichtert. Die allermeisten Rennradfahrer können aktuell einfach weiterleben wie früher. Sie sind gefühlt eh meist allein unterwegs. Fast immer sind es Männer, die mit einem Affenzahn solo in die Kurven heizen, ohne dass ihr Bike mit einer Batterie ausgestattet wäre. Warum das so ist, also, warum Männer so gern allein ganze Wochenenden lang ein Rennrad Hunderte Kilometer weit hetzen – das sollten Sozialwissenschaftler mal untersuchen. Zeit hätten die ja jetzt.

Alleine Sport treiben, also joggen oder so, hat einen unschätzbaren Vorteil: Man muss niemals vortäuschen, das völlig überhöhte Tempo des Laufpartners sei auch nur annähernd akzeptabel.

Offenbar teilen diese Sicht der Dinge dieser Tage viele Menschen: Es sind eindeutig viel mehr Jogger einzeln unterwegs. Bietet sich halt auch an jetzt.

Der viel beklagten Vereinzelung des Menschen scheint nun eine Verdoppelung zu folgen: Rund um den Kappelberg zum Beispiel halten sich am Samstagabend in der letzten hellen Stunde vergleichsweise viele Menschen auf, vor allem junge. Doch sitzen sie immer nur zu zweit auf einer Bank, auf einem Stäffele oder an einem Aussichtsplatz. Mal mit Mountainbikes neben sich, mal ohne.

Bereits vergangene Woche war die Zufahrtsstraße zum Kappelberg gesperrt worden; es waren zu viele Fahrzeuge unerlaubt unterwegs. Oben am sonst höchst belebten Aussichtspunkt stehen am frühen Samstagabend eine ganz Reihe von Halteverbotsschildern – aber keine Menschen.

Fast alle scheinen die Botschaft zu beherzigen, die ein Getränkehersteller auf großformatigen Werbeplakaten dieser Tage verbreitet: „Bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Bleibt stark.“

Andrea Wüstholz