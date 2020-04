Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Heldin des Alltags: Die Mama für alles

Lissy Weber ist im Augenblick nur Mama. Mama für alles. Mama für die Hausaufgaben: „Du darfst auch aufhören!“ Mama für den Klavierunterricht: jeden Tag zehn Minuten! Mama an der frischen Luft: Radtour mit Sturz, Nasenbluten, Stirnschramme, großem Geschrei – am Ende zum Glück nichts passiert. Mama in der Küche: Alle lieben Möhrenkuchen. Mama als Fernsehverwalter: „Erst aufräumen, dann eine halbe Stunde“.

Keine Schule, kein Kindergarten, keine Freunde

Eigentlich macht Lissy Weber in diesen verrückten Tagen nichts anderes als an allen Tagen sonst. Nur sind die Tage mit Corona viel intensiver. Viel dichter, ohne Auszeit, Freiraum, anderen Gesichtern. Keine Schule, kein Kindergarten. Keine Freunde. Der sonntägliche Gottesdienst? Geht nur über Video-Schalte. Der aber hat die Töchter eher zum Quatschmachen als zum Innehalten animiert. „Da bin ich dann mit ihnen halt ins Spielzimmer und hab den Kindergottesdienst mit angeschaut.“ Habe ihr auch nichts gemacht, sagt Lissy Weber.