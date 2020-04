Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Heldin des Alltags: Sie hält die Stellung bei der Post

Schwaikheim.

Erst sind’s fünf Leute, die in der Schlange auf dem Gehweg stehen. Immer nur einer darf rein in das kleine Lädle in der Schwaikheimer Bahnhofstraße, in dem die Postfiliale untergebracht ist. Wenn der eine dann wieder rauskommt, kann die Nächste rein. Und wie die Tür auf- und zugeht, kommen wieder und wieder und wieder Kunden und stehen an. Das Coronavirus, sagt Simona Szauter, die in der Postfiliale hinter der Theke steht, werde was verändern. Die Leute würden demütiger werden, wieder das Warten lernen.