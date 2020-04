Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Infiziertes Klinikpersonal – auch das kommt vor

Weil dieses Corona-Team völlig getrennt von den anderen Mitarbeitern und Patienten arbeitet, bestand so gut wie kein Risiko für andere Patienten. Die ersten Mitarbeiter stehen bereits wieder kurz vor der Entlassung aus der häuslichen Quarantäne.

Ganz vermeidbar sind solche Ansteckungen nicht?

Bedauerlicherweise ist Corona ein Virus, bei dem es auch bei medizinischem Personal trotz höchster Hygienestandards zu Infektionen kommen kann. Zudem kann sich natürlich auch Klinikpersonal im privaten Umfeld anstecken.

Wie geht man damit um? Gibt es da Routine-Abläufe?

Wir haben umgehend die betroffenen Mitarbeiter isoliert und auch Kontaktpersonen getestet. Damit konnten wir die Infektionskette schnell durchbrechen. Außerdem haben wir unsere Schutzmaßnahmen überprüft, die Mitarbeiter erneut geschult und für das Thema sensibilisiert. Durch die Tests bei den Mitarbeitern konnten wir feststellen, dass wir die Ausbreitung erfolgreich eingedämmt haben. Die meisten Mitarbeiter wurden in häuslicher Quarantäne isoliert. Einige dringend benötigte Mitarbeiter, die völlig frei von Symptomen blieben, wurden nach den geltenden Vorgaben des Robert-Koch-Instituts weiterhin auf der Covid-Station eingesetzt.

Das geht?

Mit einer Sondergenehmigung des Gesundheitsamtes dürfen positiv Getestete – sofern sie keine Symptome haben – mit der erforderlichen Schutzausrüstung weiterarbeiten, allerdings nur bei ebenfalls positiv getesteten Patienten.

Bei denen man sich um eine Ansteckungsgefahr logischerweise keine Sorgen mehr machen muss.

Weiterzuarbeiten, ist natürlich nur für völlig beschwerdefreie Personen zulässig. Sie müssen dann mit dem eigenen Verkehrsmittel aus der häuslichen Isolation direkt zur Arbeit fahren, dort unter den Infektionsschutzmaßnahmen arbeiten und danach von der Arbeit auf gleichem Wege direkt wieder in die häusliche Absonderung zurückkehren. Sobald Symptome auftreten, besteht die Verpflichtung zur kompletten häuslichen Isolation.

Wie stellt sich die Situation aktuell in der Winnender Klinik dar?

Auch in Winnenden hatten wir bereits in einzelnen Fällen Infektionen zu verzeichnen – die Betroffenen sind, beziehungsweise waren in Quarantäne. Wir rechnen damit, dass weitere Fälle aus den oben genannten Gründen und aufgrund der Erfahrungen, die uns vorliegen, leider nicht ausbleiben werden.

Leute, die Hilfe brauchen, können aber schon weiter unbesorgt in die Kliniken gehen?

Die Menschen im Rems-Murr-Kreis können auch weiterhin bedenkenlos für dringende Behandlungen und Notfälle in die Rems-Murr-Kliniken gehen. Wenn jemand zum Beispiel Probleme mit seinem Herzschrittmacher hat, sollte er unbedingt in die Kliniken kommen! Die Bereiche zur Behandlung von Corona-Patienten sind wie gesagt streng isoliert und räumlich sauber getrennt von allen anderen Bereichen der beiden Klinik-Standorte. Und um die Patientenströme noch besser zu trennen, wurde jetzt an der Klinik Schorndorf obendrein eine ebenfalls räumlich separate Notfall-Ambulanz ausschließlich für Corona-Patienten eingerichtet, die gemeinsam mit der Notfallpraxis betrieben wird. Und wir haben in Schorndorf und Winnenden zusätzlich dafür gesorgt, dass alle Patienten bereits vor Betreten der Kliniken mit einem Fragebogen nach Krankheitssymptomen befragt werden. Außerdem messen wir ihre Temperatur und die Sauerstoffsättigung im Blut. Wenn auch nur der Verdacht einer Infektion besteht, werden diese Patienten umgehend mit einem Mund-Nasen-Schutz ausgestattet und in der Notaufnahme in Winnenden isoliert von anderen Patienten behandelt.