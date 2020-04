Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Isolierunterkunft in Sechselberg nimmt Betrieb auf

Land will Beschäftigte in der Pflege stärker testen

Das baden-württembergische Sozialministerium hat angekündigt, das Personal in Krankenhäusern und Pflegehäusern verstärkt zu testen. „Bereits zu Beginn der Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 / Covid-19 war klar, dass kranke und pflegebedürftige Menschen ganz besonders gefährdet sind“, heißt es in einer Pressemitteilung, Die räumliche Nähe, der enge Kontakt zwischen Betreuern und Betreuten und auch die Tatsache, dass eine Infektion zu spät erkannt wird, führten dazu, dass sich die Menschen gegenseitig anstecken. So auch in der privaten Seniorenresidenz Haus Röder in Schorndorf, in der es einen Todesfall gegeben hat und sich die Lage am Freitag dramatisch zuspitzte : Mehr als die Hälfte der 39 Bewohner und sieben von 40 Pflegekräften wurden positiv auf Covid-19 getestet. Um die Infektionskette zu unterbrechen, sollen Patienten in Krankenhäusern, Bewohner in Altenhilfeeinrichtungen sowie medizinisches Personal und Pflegekräfte künftig noch stärker, noch gezielter als bisher auf das Coronavirus getestet werden, kündigte das Ministerium an.

