Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Ja, ich will – aber darf ich denn überhaupt heiraten?

Datum ist schon eingraviert

Auch Sandra Schneck und Jan Müller aus Weinstadt wollen im Mai heiraten. Am Freitag, 15. Mai, soll die standesamtliche Trauung mit etwa 20 Personen und am folgenden Tag die kirchliche Feier mit etwa 150 Gästen stattfinden. Nach derzeitigem Stand finden beide Hochzeiten statt, sagt Müller. Doch für alle Fälle beschäftige sich das Paar gleichzeitig mit einem Alternativplan. „Also es ist halt gerade einfach schwer, weil man in der Schwebe hängt“, sagt er.

Zwar hätte das Paar Gewissheit, wenn es die Hochzeit absagen würde, aber das möchte es ungern tun. Schließlich hoffen die beiden, dass sich bis dahin die Situation normalisiert. Denn das Hochzeitsdatum sei bereits in die Eheringe eingraviert. Seit Oktober vergangenen Jahres planen die beiden ihre Trauung und hoffen, dass sie stattfindet. „Wir hatten echt Glück, dass wir den Termin im Mai bekommen haben“, sagt Jan Müller.

Derzeit kümmern sie sich um organisatorische Fragen. „Das muss alles abgestimmt werden“, sagt Sandra Schneck. Falls das Paar den Termin doch verschieben muss, müsste es auch andere Hochzeiten im Freundeskreis berücksichtigen. Einige Freunde hätten bereits ihre Termine verschoben. Das Paar aus Weinstadt müsste dann eine Lücke zwischen all den anderen Terminen finden. „Es ist emotional“, sagt Schneck, die sich bereits ein Hochzeitskleid ausgesucht hat. Vor anderthalb Wochen sei sie noch mal in der Boutique gewesen, um ihr Kleid abstecken zu lassen. Und zwar dieses Mal wegen der Corona-Maßnahmen ohne Trauzeugin und Begleitung, alleine mit der Schneiderin zusammen.

Ihr Traumkleid gefunden hat auch Chantal Wende. Sie ist die Verlobte des Kernener Bürgermeisters Benedikt Paulowitsch. Farblich passend zum Kleid wollte der Bürgermeister ein Hemd beim Schneider anfertigen lassen. „Den Termin habe ich morgens abgesagt“, sagt er. Das war der Tag, an dem im Rems-Murr-Kreis die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie erlassen wurden. Paulowitsch und Wende wollen sich am 9. Mai in Kernen trauen lassen und im Juni kirchlich in Nordrhein-Westfalen heiraten. „Die Hochzeiten sind bislang nicht abgesagt“, sagt der Bürgermeister. Allerdings stehe ein großes Fragezeichen dahinter, besonders bei der Hochzeit im Mai.

Für das kirchliche Fest hegen sie noch Hoffnungen, beschäftigen sich aber auch mit dem Gedanken, es womöglich anders zu gestalten, sagt Paulowitsch. „Wenn die jetzige Lage so bleibt, muss die Hochzeit verschoben werden“, sagt er. Die Gesundheit gehe vor.

Noch tragischer bei Beerdigungen

In Kernen seien derzeit zwischen Ende März und Ende Mai 15 Trauungen vorgemerkt. Vor einer Woche habe noch die Zehn-Personen-Grenze gegolten, sagt Paulowitsch. Mittlerweile dürfen an einer Eheschließung neben dem Standesbeamten und dem Brautpaar aber nur zwei Trauzeugen teilnehmen. Immerhin: „Wir sagen keine Hochzeiten ab“, sagt der Bürgermeister.

Allerdings müsse den Paaren auch klar sein, dass Feierlichkeiten mit mehreren Personen nicht stattfinden dürfen. Auch haben alle Gaststätten und Hotels für solche Feste geschlossen. Benedikt Paulowitsch sagt: „Bei einer Hochzeit ist es traurig, aber bei Beerdigungen ist es sehr tragisch. Das ist etwas Unaufschiebbares.“ Vor allem, dass Angehörige von ihren Liebsten keinen Abschied nehmen können.