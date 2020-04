Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Notbetrieb an ausgewählten Häckselplätzen

Grüngut am besten zwischenlagern

Wer das Angebot der AWRM wahrnehmen möchte, sollte auf alle Fälle mit längeren Wartezeiten rechnen. Es werden jeweils nur zwei Fahrzeuge gleichzeitig auf das Gelände gelassen. „Reihen Sie sich mit Ihrem Fahrzeug in die Warteschlange ein, bleiben Sie bitte im Fahrzeug und warten Sie, bis Sie zur Einfahrt aufgefordert werden“, so die AWRM. Auf dem Gelände ist ein Abstand von zwei Metern zu anderen Personen zwingend einzuhalten. Den Anweisungen der Betreuer vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten.

Auch wenn nun einige Plätze geöffnet haben, wird seitens der AWRM darum gebeten, Grüngut am besten zwischenzulagern. Das Gleiche gelte auch für alle anderen Abfälle. „Bitte helfen Sie mit, unsere Städte und Gemeinden sauber zu halten“, so die AWRM. Insbesondere Kartonagen, die momentan vermehrt anfallen, sollten nach Möglichkeit zwischengelagert werden.

Abholung von Sperrmüll zu einem späteren Zeitpunkt beantragen

Einen besonderen Hinweis veröffentlichte die AWRM noch zur Entsorgung von Sperrmüll, Metallschrott und Elektroaltgeräten: auch wenn diese derzeit noch wie gewohnt durchgeführt werden, sollten die Abholungen erst zu einem späteren Zeitpunkt beantragt werden. Schon jetzt häufen sich laut AWRM die Anfragen nach Abfuhren, so dass die regulären Abholfristen vermutlich bald nicht mehr eingehalten werden können. Um also das momentan bereits belastete Abfallsammelsystem nicht noch mehr zu beanspruchen und um all denjenigen, die eine Abfuhr aufgrund eines Umzugs, einer Wohnungsauflösung oder ähnlichem dringend benötigen, die Möglichkeit einer Abholung zu bieten, sollte momentan auf das Ausmisten von Keller, Garage und Co. verzichtet werden.

Fragen zur Entsorgung von Abfällen und der Nutzung der Entsorgungseinrichtungen beantwortet die Abfallberatung der AWRM unter der Telefonnummer 07151/501-9535 oder per E-Mail unter info@awrm.de. Auf der AWRM-Internetseite www.awrm.de können stets die aktuellsten Meldungen, auch zu den Öffnungszeiten der AWRM-Einrichtungen, nachgelesen werden.