Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Polizei setzt auf Einsicht der Bürger

Kontrollen des Kontaktverbots werden über Ostern eine große Rolle spielen

Eine Vielzahl der Anrufe, die derzeit beim Waiblinger Polizeirevier eingehen, drehen sich um Verstöße gegen die Corona-Verordnung. Beim Nachbarn herrscht Rambazamba – bestimmt feiern die eine Fete, können Sie mal kommen? Da und dort hab ich eine Gruppe Leute gesehen, die hängen da rum, das geht doch nicht!

„Wir überprüfen das“, sagt Sarah Pollok. Unterdessen hält die Polizei im Waiblinger Revier (und nicht nur dort) die Eingangstür zurzeit geschlossen. Wer hinein möchte, muss erst klingeln. Man checkt ab, ob ein persönlicher Kontakt jetzt wirklich nötig ist, ob eine Anzeige, die kein sofortiges Handeln erfordert, nicht auch online gestellt werden könnte, ob sich Vernehmungen verschieben lassen.

Unterdessen ist es viel, viel ruhiger geworden, zumindest scheint es so. Weniger Verkehr, viel weniger Menschen auf den Straßen – Ruhezeit auch für die Polizei? Nicht unbedingt, sagt Sarah Pollok; die Einsätze im Streifendienst verlagern sich allenfalls. Kontrollen in Bezug aufs Kontaktverbot werden über Ostern eine große Rolle spielen, das liegt auf der Hand. Vergangenes Wochenende zählte die Polizei im Rems-Murr-Kreis 178 Verstöße gegen die Corona-Verordnung: Ob das nun viel ist oder wenig oder mittel, lässt sich nicht beurteilen, da es keine Vergleichszahlen gibt. Wie viele Verstöße die Polizei registriert, hängt natürlich von einer Vielzahl von Faktoren ab, etwa vom Wetter und von der Kontrolldichte. Am vergangenen Wochenende nahm der Rems-Murr-Kreis eine Spitzenreiterrolle im negativen Sinne ein: Unter allen drei Landkreisen, für welche das Polizeipräsidium Aalen zuständig ist, zählte der Rems-Murr-Kreis mit weitem Abstand die meisten registrierten Verstöße. Im Ostalbkreis zählte die Polizei 33, in Schwäbisch Hall gerade mal elf Verstöße.

Wie es an Ostern laufen wird: Man wird sehen. Sarah Pollok wird über die Osterfeiertage etwa in den Grünanlagen entlang der Rems oder in der Waiblinger Innenstadt unterwegs sein. Bei schönem Wetter wollen die Menschen nach draußen, „das geht uns persönlich auch nicht anders“, zeigt die 26-Jährige Verständnis. Rausgehen ist nicht verboten – aber die Menschen müssen sich an die Regeln halten.

Vielleicht begegnen sie über die Feiertage Streifenpolizisten auf Fahrrädern: das gibt’s auch. Sie sind so schnell, wie’s die Polizei erlaubt: Es handelt sich um Pedelecs.