Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Schutzkleidung wird knapp: Hilfe von Unternehmen erbeten

Waiblingen.

Im Rems-Murr-Kreis wird im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus Schutzkleidung knapp. Landkreis, Kliniken und IHK haben deshalb nun in einem gemeinsamen Brief Unternehmen um Hilfe gebeten. Das geht aus einer Pressemitteilung am Freitag hervor. "Bei den täglich weiter anwachsenden Fallzahlen zeichnet sich bereits in Kürze ein Engpass an Atemschutzmasken (FFP-2 oder 3) und medizinischer Schutzkleidung sowie Nitril-Handschuhen ab, da bereits zugesagte Lieferungen auf dem Transportweg hängen und sich verzögern werden" , so das gemeinsame Schreiben. Daher bitten dessen Unterzeichner um Hilfe bei der Beschaffung der benötigten Schutzausrüstung: Wer Masken, Schutzkleidung oder Handschuhe beisteuern könne, dürfe direkt auf die Kliniken zugehen.