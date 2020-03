Coronavirus im Rems-Murr-Kreis So beantragen Unternehmen und Selbstständige Hilfe

Rems-Murr-Rundschau.

Die Auswirkungen des Coronavirus bedrohen nicht nur die Gesundheit, sondern auch die wirtschaftliche Existenz vieler Menschen und Firmen. „Bereits 11 000 Unternehmen im Land sind in Kurzarbeit, diese Zahl steigt weiter an. Viele Betriebe und Selbstständige stehen vor dem Aus. Mich haben Hunderte Telefonate und E-Mails mit Hilferufen erreicht“, so Claus Paal, CDU-Landtagsabgeordneter und Präsident der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr, in einem Schreiben an die IHK-Mitglieder. Von der Landes- und Bundesregierung wurden deshalb Hilfsprogramme aufgelegt. Wir geben einen Überblick darüber und erläutern, wer die Hilfen in Anspruch nehmen kann.