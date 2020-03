Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Spargelernte fällt weitgehend aus

„Unsere Nahrungsmittel gehen kaputt!“

Heftig kritisiert Bauerle das Hin und Her vor dem Einreisestopp. Noch Anfang der Woche sei den Landwirten großspurig Hilfe versprochen worden. Die Landwirtschaft sei „systemrelevant“ hieß es von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Sie habe „wichtige Erleichterungen für die Land- und Ernährungswirtschaft“ erreicht, lobt sie sich noch am Donnerstag auf der Internetseite ihres Ministeriums. Am Mittwochnachmittag schloss ihr Kollege Horst Seehofer (CSU) die Grenzen. Die Flugtickets und Arbeitsverträge, die Klaus Bauerle ganz schnell an seine langjährigen Helfer in Rumänien und Polen verschickte, waren mit einem Schlag das Papier nicht mehr wert, auf dem sie gestanden hatten.

Und noch eins rege ihn, Bauerle, „granatenmäßig“ auf. Während deutsche Urlauber auf Staatskosten nach Hause geflogen würden, seien die Flüge der Erntehelfer gestoppt worden. Die Folge: „Unsere Nahrungsmittel gehen kaputt!“ Offenbar sei die Ernährungsversorgung der Bevölkerung weniger systemrelevant als die Heimkehr von Urlaubern.

„Der Einreisestopp von Saisonarbeitskräften trifft unsere Familienbetriebe sehr hart und könnte die regionale Lebensmittelproduktion im Bereich Sonderkulturen gefährden“, erklärte Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbandes (LBV). Der Einreisestopp müsse so kurz wie möglich gehalten werden. Die Betriebe seien bereit, jegliche Maßnahmen zum Infektionsschutz umzusetzen. Nach der Spargel- folgt die Erdbeerernte, bei der die Obstbaubetriebe dringend helfende Hände benötigen. „Was Frischgemüse wie Salat und weitere Gemüsesorten anbelangt, stellt sich die Frage, schaffen wir es, die Jungpflanzen in den Boden zu bringen.“ Werde das Problem mit den Saisonarbeitern nicht schnell gelöst, könne es im Sommer mit der regionalen Verfügbarkeit schwierig werden.

Jobbörse für die Landwirtschaft

Der Landwirtschaft fehlen durch die Corona-Krise bis zu 300 000 Saison-Arbeitskräfte. Am Montag startete eine bundesweite Jobbörse www.daslandhilft.de , die den Mangel an Erntehelfern abmildern soll. Die Resonanz potenzieller Saisonhelfer ist groß, zeigt ein Blick ins Portal. Weit mehr als 200 Bürger im Rems-Murr-Kreis haben bereits ihr Interesse angezeigt, auf dem Feld, in den Betrieben oder im Verkauf mitzuhelfen. Sei es Vollzeit oder bloß für ein paar Stunden in der Woche – oder zum Vergnügen, wie eine Interessentin schrieb: „Ich übernehme sehr gerne Feldarbeit, wie zum Beispiel Hilfe bei der Spargelernte oder auch Sortieren und Verpacken von Lebensmitteln! Ich würde das auch ohne Arbeitsvertrag/freiwillig machen und freue mich anstatt über Geld auch über eine Portion frisches Gemüse vom Anbau!“

Seitens der landwirtschaftlichen Betriebe ist die Jobbörse eher ein Flop. Es fanden sich am Donnerstagmittag lediglich drei Betriebe, die Helfer suchten – und von denen bei einem zudem eine falsche Telefonnummer hinterlegt war.

„Unsere Bauern produzieren hochwertige Lebensmittel. Viele landwirtschaftliche Betriebe sind Familienbetriebe, die auf Saisonkräfte angewiesen sind. Ohne helfende Hände sind viele Existenzen bedroht. Wir stehen kurz vor der Spargelernte und die Beerenfelder sind auch demnächst erntebereit. Ich freue mich über all die pragmatischen und kreativen Ideen, die jetzt gerade entstehen“, erklärte der grüne Landtagsabgeordnete Willi Halder zur Jobbörse. Nach aktuellem Kenntnisstand bergen Erntetätigkeiten auf dem Feld kein erhöhtes Ansteckungsrisiko. „Regelungen, wie Abstand zu halten, lassen sich bei der Ernte auf dem Feld umsetzen“, meint Halder abschließend.