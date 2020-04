Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Wie geht’s weiter in den Schulen?

Und wie sieht’s dann tatsächlich in den Klassenzimmern aus? Werden die doch meist an die 30 Schüler reichenden Klassen geteilt und auf zwei Zimmer verteilt, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten? Werden die Klassen- und Fachlehrer dann hin und her rennen? Oder werden mehr Lehrerinnen und Lehrer eingesetzt? Die Schulen, sagt Sabine Hagenmüller-Gehring, arbeiten Konzepte aus. Es könne allerdings keine einheitliche Vorgehensweise geben. Die Voraussetzungen seien zu unterschiedlich. Die Schulamtsleiterin meint zum einen die räumlichen Gegebenheiten. Diese betreffend hat das Kultusministerium sich noch nicht mit Vorgaben geäußert.

Wie viele Lehrer können trotz der Corona-Krise arbeiten?

Vor allem aber geht es um die Lehrerinnen und Lehrer, die trotz Corona-Krise arbeiten können. Wie viele werden das sein? Ein reines Recherche- und Statistik-Problem? Ja freilich. Sabine Hagenmüller-Gehring weiß natürlich, dass im Rems-Murr-Kreis insgesamt 316 ihrer Lehrerinnen und Lehrer 60 Jahre alt oder älter sind und damit zur Corona-Risikogruppe zählen. Außerdem arbeiten insgesamt 80 Lehrerinnen und Lehrer mit Schwerbehinderung in ihren Schulen sowie 80 Schwangere. Und dann gibt’s da ja noch – es herrscht seit Jahren Lehrermangel – jene Pädagogen, die sogar aus dem Ruhestand zurückgeholt worden waren, damit der Unterricht nicht zusammenbricht. Sieben sind das an der Zahl. All diese zusammengezählt, wären es schon 483 Pädagogen, deren Einsatz in der Schule während der Corona-Gefahr sehr fragwürdig wäre. Würden all diese Lehrerinnen und Lehrer ausfallen, wäre schon das eine Katastrophe für die Schulen.

Doch aller Wahrscheinlichkeit nach sind das nicht alle, deren Einsatz wackelt. Sie wisse lange nicht alles über ihre Lehrkräfte, was sie wissen müsste, um „ganz eindeutig einschätzen zu können, wie viele Lehrkräfte uns zur Verfügung stünden“. Eine Vorerkrankung müssen Lehrer dem Schulamt nicht mitteilen, und sie kann aus Datenschutzgründen auch kaum abgefragt werden. Diese Vorerkrankungen spielten, sagt Hagenmüller-Gehring, im normalen Schulalltag üblicherweise keine Rolle. In Corona-Zeiten aber eben doch. Und die Schulamtsleiterin fürchtet, dass ihre Lehrerinnen und Lehrer sich verpflichtet fühlen zu kommen und damit ihre Gesundheit gefährden.

Das nächste ungeklärte Problem

Außerdem sind da noch die Lehrkräfte, die selbst zwar gesund sind, aber mit einem gefährdeten Menschen zusammenleben. Oder Lehrerinnen und Lehrer, die selbst Kinder haben und diese betreuen müssen. Hier hängt die Schulfrage mit dem nächsten ungeklärten Problem in Corona-Zeiten zusammen: Wie geht’s weiter mit Kindergärten, Kitas, der Kinderbetreuung allgemein?

Doch wie all diese Fragen auch geklärt werden mögen, um den Unterricht im ganz Allgemeinen ist es Sabine Hagenmüller-Gehring gar nicht so bange. Die Rückmeldungen zum Fernunterricht seien sehr positiv. Und eine Rückkehr zum ganz normalen Stundenplan mit all seinen Zwängen und seinem Druck wird ihrer Einschätzung nach so schnell nicht über die Bühne gehen. Es gebe gar nicht so viele Lehrkräfte, die das gewährleisten könnten. Bei den Abschlussklassen, die ihre Prüfungen gut schaffen wollen, werde sich das schulische Angebot „insbesondere nach dem Prüfungsgeschehen ausrichten“.

Noch viele offene Fragen

Dass das sogenannte „Home-Schooling“, der Unterricht via Datenleitung, allein zu Haus und mit Hilfe von Computer, Handy oder Tablet, recht gut funktioniert, dem stimmt auch Andreas Reichenauer, Gesamtelternbeirat für alle Waiblinger Schulen, zu. Die Erfahrungen seien „im Großen und Ganzen positiv“. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass dieser Wandel in keiner Weise geplant und die Digitalisierung an den Schulen ja teilweise quasi noch nicht existent war. Andreas Reichenauer blickt dennoch kritisch auf die Weiterführung der digitalen Unterrichtsform für die Klassen, die noch weit länger als bis zum 4. Mai wegen der Coronavirus-Lage zu Hause bleiben müssen. „Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jedes Kind einen Computer, einen Internetzugang und womöglich auch noch einen Drucker hat.“ Reichenauer weiß von Eltern, die teilweise die Dokumente, die von den Lehrern verschickt wurden, dann im Büro für ihre Kinder ausgedruckt haben.

Und auch in Bezug auf den Schulstart für jene Schülerinnen und Schüler, die ab 4. Mai die Klassenzimmer wieder wirklich betreten, stellen sich ihm noch einige Fragen: Wie wird die Anfahrt geregelt? Werden mehr Busse eingesetzt, damit der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann? Wie werden die Schulen die Reinigung der Waschbecken, Toiletten und Türklinken durchführen? Reicht einmal täglich oder muss es mehrmals sein? Wie wird der Unterricht durchgeführt, wie können die Kinder in die Pausen? All das, sagt Andreas Reichenauer, sollte im Vorfeld geklärt sein.

Unklar bleibt, ob Kinder Mundschutz tragen müssen

Auch Mario Comite, Rektor der Salier-Realschule in Waiblingen, wartet noch auf Vorgaben des Kultusministeriums. Was die Hygiene betrifft, zählt er auf die Stadt, die „bestens aufgestellt“ und „für alle Eventualitäten gewappnet“ sei. Doch auch Comite weiß noch nicht, wie viele Schüler er in ein Klassenzimmer lassen darf, ob die Kinder Mundschutz tragen müssen und welche Lehrerinnen und Lehrer ihm zur Verfügung stehen. Auch ist noch nicht klar, welche Fächer unterrichtet werden können. Wie zum Beispiel sieht es mit Sport aus?

Ein Thema aber, das ja angesichts der ungewöhnlichen Zeiten von einigen mit Bauchgrimmen betrachtet wurde, macht den Realschulrektor nicht mehr unruhig: die Prüfungen. Eigentlich wären die Abschlussprüfungen direkt nach den Osterferien losgegangen. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer hätten vor den Osterferien noch genau die drei Wochen zur Vorbereitung gehabt, die wegen der Corona-Schließungen jetzt weggefallen sind. Die Prüfungen wurden aber verschoben und beginnen jetzt deutlich später. Es bleiben somit, so schreibt er, noch 2,5 Wochen. „Bezieht man dann noch die insgesamt fünf Wochen Home-Schooling mit ein, in denen unsere Schüler ja auch gearbeitet haben, so ist die Vorbereitungszeit ausreichend.“