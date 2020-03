Coronavirus im Rems-Murr-Kreis Wie Sparkasse und Volksbank die Geldversorgung sicherstellen

Sorgen macht sich die Sparkasse um ihre mittelständische Kundschaft. Die Corona-Krise belaste die Wirtschaft massiv. Die Umsatzeinbußen in Industrie, Handel und Dienstleistungsbereich werden viele Unternehmen vor Herausforderungen stellen. Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket beschlossen, mit dem Unternehmen bei der Bewältigung der Corona-Krise unterstützt werden. „Die Kreissparkasse Waiblingen wird weiterhin der Wirtschaft, insbesondere dem Mittelstand, als Finanzpartner zur Seite stehen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die geplanten Liquiditätshilfen des Bundes werden nach aktuellem Kenntnisstand in Form von Kreditmitteln über die Hausbank in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Förderanstalten zur Verfügung gestellt. Andere, bereits bestehende Programme werden ausgeweitet. Wichtig zu betonen sei ihr, so Ines Dietze: „Wir stehen bereit, unsere Kunden in der Krise zu unterstützen und werden gemeinsam eine Lösung finden.“

Sorgen um Kunden und Mitarbeiter

Die Volksbank Stuttgart will das Infektionsrisiko in öffentlichen Bankräumen sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter deutlich reduzieren. „Als Teil der Gesellschaft steht die Volksbank Stuttgart in der Verantwortung, Sorge für Kunden und Mitarbeiter zu tragen sowie alle notwendigen Maßnahmen zur Begrenzung des Infektionsrisikos umzusetzen“ erklärt Stefan Zeidler, Vorstandsvorsitzender der Volksbank. „Gleichzeitig wollen wir als verantwortungsvoller Arbeitgeber und Solidargemeinschaft vielen Mitarbeitern die Möglichkeit zur häuslichen Betreuung von Kindern verschaffen.“

Dazu seien als erste Maßnahme bereits letzte Woche Mitarbeiter wichtiger Unternehmensbereiche aus der Unternehmenszentrale in Bad Cannstatt auf mehrere Standorte in Stuttgart und im Rems-Murr-Kreis ausgelagert sowie die technischen Voraussetzungen für mobile Arbeitsplätze im Falle häuslicher Quarantäne geschaffen worden.

In einem zweiten Schritt ergeben sich seit Mittwoch Einschränkungen im Filialbereich: An 35 Standorten bleiben die Öffnungszeiten unverändert. Um die Zahl der gleichzeitig anwesenden Kunden in den Bankräumen zu begrenzen, ist in diesen Filialen ein Zutritt nur nach Anmeldung möglich. Es stehen dort alle Service- und Beratungsfunktionen unbeschränkt zur Verfügung.

In 21 kleineren Filialen wird ab sofort ausschließlich die Selbstbedienungszone geöffnet bleiben. Aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitungen sind dies:

Fellbach: Berliner Platz, Oeffingen;

Remshalden-Geradstetten, Schorndorf- Haubersbronn;

Weinstadt-Großheppach;

Leutenbach-Weiler zum Stein, Winnenden- Schelmenholz und Höfen;

Waiblingen-Bittenfeld und Hegnach.

„Wir stellen als Regionalbank die tägliche Versorgung unserer privaten und gewerblichen Kunden mit Liquidität und Finanzdienstleistungen sicher. Diese Versorgungssicherheit darf auch während einer Pandemie nicht gefährdet sein“, bekräftigte Stefan Zeidler.