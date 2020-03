Coronavirus Immer neue Ansteckungen

Am Montag, 16. März, meldete die Behörde bereits wieder acht weitere Fälle: zwei in Waiblingen, zwei in Schorndorf, zwei in Backnang, einen in Fellbach, einen in Leutenbach. Aktuell liegt das Epizentrum des Infektionsgeschehens eindeutig im Bereich rund um Waiblingen, einschließlich der umliegenden Orte Fellbach, Korb und Weinstadt: 25 von 49 Fällen – mehr als die Hälfte aller bislang amtlich belegten Ansteckungen – sind hier angesiedelt.

Insgesamt sind 49 Corona-Ansteckungen natürlich noch nicht viel. Wenn man bedenkt, dass der Rems-Murr-Kreis rund 420 000 Einwohner hat, liegt die aktuelle Rate bei nur etwas mehr als 0,01 Prozent. Es ist aber erstens davon auszugehen, dass sich das Ansteckungsgeschehen in den nächsten Tagen, wohl auch Wochen, weiterhin rasant fortsetzt, bis sich irgendwann – hoffentlich – die jetzt ergriffenen Maßnahmen auszahlen und zu einem gebremsten Verlauf führen. Und zweitens kann momentan niemand auch nur annähernd belastbar abschätzen, wie hoch die Dunkelziffer ist.

Sind die jetzt vom Land angeordneten Maßnahmen sinnvoll?

Eindeutig ja; zumindest sind sich da gleich fünf Landkreise in der Region Stuttgart – Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr – bemerkenswert einig. Sie haben gestern einen ungewöhnlichen Schulterschluss vollzogen und eine gemeinsame Pressemitteilung herausgegeben. Es gelte jetzt, „enger zusammenzurücken“ und „gemeinsam zu handeln“. Schon seit zwei Wochen weist Rems-Murr-Landrat Richard Sigel zusehends dringlicher darauf hin, wie wichtig es ist, Maßnahmen jetzt zu koordinieren. Alles andere führe zu Verunsicherung. In der Pressemitteilung der fünf Landkreise heißt es: Es sei „wichtig, dass überall die gleichen Beschränkungen den Alltag der Menschen bestimmen“ – und es sei entscheidend, dass diese Beschränkungen auch überall „durchgesetzt werden“. Deshalb sei die Verordnung des Landes „ausdrücklich“ zu begrüßen.

Solange es keine klaren und einheitlichen Vorgaben gab, machte im Zweifel jeder, was er wollte oder für richtig hielt. Das Waiblinger Kulturhaus Schwanen erklärte noch am Freitagmittag, dass das Weltmusikfestival am Abend stattfinden werde – bevor dann doch der Rollladen runterging. Und bei den Kinos herrschte auch großes Durcheinander: Am Montag hatten die Traumpaläste in Schorndorf und Waiblingen schon geschlossen – um 15.30 Uhr aber hieß es noch, in den Rudersberger Löwen-Lichtspielen werde um 17 Uhr „Der geheime Roman des Monsieur Pik“ laufen.

Etwas wirr scheint es momentan noch bei der Justiz zuzugehen. Am Amtsgericht Waiblingen wurden Familiensachen zwar schon verschoben, im Strafrechtsbereich sollen offenbar aber noch einige Prozesse stattfinden. Das Justizministerium hat zwar eine Pressemitteilung herausgegeben, wonach nur noch Notfall- und Eilsachen verhandelt werden sollten – aber das ist keine Anweisung, sondern nur ein Wunsch; die richterliche Unabhängigkeit bleibt unangetastet. Folge: Stand Montagabend war eine für Donnerstag terminierte Jugendsache am Amtsgericht Waiblingen immer noch nicht abgesagt, obwohl es um einen eher simplen Fall von Körperverletzung geht. Es wäre womöglich ratsam, wenn das Justizministerium in den nächsten Tagen noch etwas dringlicher würde.

Die fünf Landratsämter, die sich am Montag auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt haben, sind da eindeutig weiter: In allen ihren Häusern ist der Publikumsverkehr „auf ein Minimum reduziert“. Sprich: Persönliche Behördenbesuche sind „nur noch nach Terminvereinbarung möglich“. Das gilt ausdrücklich auch für die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstellen.

Wie ist die Lage in den Rems-Murr-Kliniken?

Seit Tagen plagt das medizinische Personal eine große Sorge: der drohende Engpass bei der Versorgung mit Schutzausrüstung. Dieses Problem hat Landrat Richard bereits vor Tagen dringend angesprochen – und am Montag wandten sich die fünf Landkreise aus der Region Stuttgart noch mal mit Nachdruck an Bund und Land: Der Nachschub sei trotz allen Drängens, aller Hinweise, aller Klagen „noch immer nicht verbindlich sichergestellt“.

Die kommunalen Kliniken in der Region – von Böblingen über Esslingen und Göppingen bis Ludwigsburg und Rems-Murr – haben sich darauf verständigt, dass es derzeit „weder Wettbewerb noch Konkurrenz“ gebe – die Gesundheitsversorgung zu sichern, sei jetzt eine „gemeinsame Aufgabe“.

Und gemeinsam kann man, so die Hoffnung, auch noch mehr Druck machen, damit Bund und Land endlich ihre Nachschub-Hausaufgaben erledigen.

Wie sieht es mit Veranstaltungen aus?

Tabula rasa. Termine mit über 100 Teilnehmenden: untersagt. Dazu empfiehlt das Landratsamt Rems-Murr-Kreis dringend, auch kleinere bleibenzulassen.

Keine Besuche mehr erlaubt sind in Krankenhäusern und Pflege-Einrichtungen. Öffentliche Gottesdienste finden vorerst nicht statt, selbst Taufen und Trauungen sollen verschoben werden. Geschlossen werden Museen, Theater, Kinos, Volkshochschulen, Bäder, Saunen, Fitness-Studios, Jugendhäuser, Bibliotheken, Bordelle und größtenteils auch Gaststätten. Nur für Speise-Restaurants gibt es Ausnahmen – und strenge Auflagen: Mindestens anderthalb Meter Abstand muss es zwischen den Tischen geben. Und die Besucher müssen nachverfolgbar sein. Sprich: Wer einkehrt, muss beim Wert seine Adresse hinterlegen.

Ist dies das Ende der Fahnenstange? Nicht unbedingt. Info aus dem Landratsamt: Es sei „denkbar“, dass auch noch Veranstaltungen, zu denen weniger als hundert Leute kommen, bald untersagt werden.

Wie lief der letzte Schultag am Montag ab?

„Gut“, schwärmt Sabine Hagenmüller-Gehring, Leiterin des Staatlichen Schulamts in Backnang, „ich habe keine Probleme mitgekriegt“. Teilweise seien nur noch wenige Kinder überhaupt erschienen, aber „damit hatten wir gerechnet“. Hagenmüller-Gehring hat festgestellt: Die Schulen waren „wirklich gut vorbereitet“ und hatten am Wochenende Lernpläne erarbeitet. „Wirklich super, ganz klasse, sehr verlässlich“, lobt die Chefin.

Sie selber hat das Wochenende „durchgeschafft“ – am Sonntag um 23 Uhr verschickte sie die letzte Mail, am Montag um 6 Uhr erhielt sie bereits wieder die erste WhatsApp. Sie ist fest davon überzeugt: „Das kriegen wir hin!“

Wie läuft die Kinderbetreuung in den Schulen an?

Klare Ansage vom Land: Es gibt „Notbetreuung“ in den Schulen und Kindertagesstätten – das normale Personal organisiert das. Der Zugang ist aber streng eingeschränkt. Nur Kinder dürfen hin, sofern beide Erziehungsberechtigte in Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten und unbedingt zur Arbeit müssen.

Kritische Infrastruktur, das heißt: Energie, Wasser, Ernährung, Informationstechnik, Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr, medizinische und pflegerische Versorgung, Altenpflege und ambulante Pflegedienste, Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen. Notfall- und Rettungswesen, Katastrophenschutz, Rundfunk und Presse.

Aber siehe da: Am Montag war die Notbetreuung kein größeres Problem. Schulamtsleiterin Sabine Hagenmüller-Gehring konnte am Nachmittag zwar noch keine detaillierte Statistik vorlegen, wie viele Kinder nun auf diese Art betreut werden müssen. Aber eine Tendenz zeichnet sich ab: „Nirgends“ hätten viele Eltern um Unterschlupf für ihre Kinder gebeten – in manchen Schulen „waren’s gar keine“.

Offenbar, der Schluss drängt sich auf, haben viele Familien bereits andere Lösungen für sich organisiert.

Wie läuft es im Corona-Testzentrum des Landkreises?

Anfang März wurde das Testzentrum in Schorndorf eröffnet. Seit 5. März sind 442 Personen getestet worden. Innerhalb von 24 Stunden war vorletzte Woche das Testzentrum auf dem Gelände der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf aufgebaut worden. Ein bis zwei Ärzte nehmen im Zehn-Minuten-Takt Abstriche. Allerdings nur nach Terminvereinbarung. Nicht jeder, der sich nach dem Coronavirus untersuchen lassen will, kann sich testen lassen. Die Abläufe sind standardisiert. Das Ergebnis liegt in der Regel nach 24 Stunden vor.

Ein Test ist dringend notwendig, wenn jemand ...

- innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet gewesen ist und Symptome (von leichter Erkältung bis Lungenentzündung) hat oder

- innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem bestätigten Fall hatte.

Zu den Risikogebieten zählten am Montag laut Robert-Koch-Institut: Italien, Iran, China (Provinz Hubei, inklusive Stadt Wuhan), Südkorea (Provinz Gyeongsangbuk-do), Frankreich (Region Grand Est, darunter Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne), Österreich (Tirol), Spanien (Madrid) sowie USA (Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York).

Im Verdachtsfall wird empfohlen, zunächst zu Hause zu bleiben und umgehend das zuständige Gesundheitsamt telefonisch zu informieren. Nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts und der individuellen Situation wird dann entschieden, ob ein Test auf SARS-CoV-2, eine häusliche Isolation oder eine andere Maßnahme nötig ist.

Weitere Ansprechpartner sind die Hausärzte, mit denen ebenfalls zunächst unbedingt telefonisch Kontakt aufgenommen werden sollte, oder der kassenärztliche Notdienst, erreichbar unter 116 117.

Die Rems-Murr-Kliniken betonen noch einmal dringlich: „Bitte begeben Sie sich nicht auf bloßen Verdacht hin in die Notaufnahme Ihres örtlichen Krankenhauses oder in Ihre Hausarztpraxis! Alle Kontaktaufnahmen sollten zuerst telefonisch erfolgen, und der direkte Kontakt zu anderen Personen ist zu vermeiden.“

Was darf man jetzt noch?

Für Freizeitaktivitäten gilt: Draußen ist besser als drinnen, wenige Leute sind besser als viele. Wenn mehrere Menschen, die aus unterschiedlichen Orten gekommen sind, auf engem Raum dicht beieinander glucken, ist das hochgradig ansteckungsgefährlich – wenn ein Ehepaar einen ausgiebigen Spaziergang macht, womöglich auf Strecken, wo sonst niemand sich tummelt, ist das völlig unproblematisch. Dazwischen gibt es eine große Bandbreite. Joggen im Wald? Keine Einwände. Joggen im Wald mit dem Lauftreff im Pulk? Nicht ratsam.

So rasant hat sich das Infektionsgeschehen im Rems-Murr-Kreis seit dem ersten offiziell gemeldeten Fall Anfang März bis zum 15. des Monats entwickelt. Bitte beachten: Am Montag, 16. März, kamen bereits wieder acht weitere Ansteckungen hinzu. Die Grafik rechts verdeutlicht: Der Hauptinfektionsherd befindet sich momentan im Gebiet rund um Waiblingen.