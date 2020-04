Coronavirus in Alfdorf-Pfahlbronn Wie ist die Lage im Seniorenzentrum Haubenwasen?

Alfdorf-Pfahlbronn.

Mittlerweile liegen die Testergebnisse von allen Bewohnern und allen Mitarbeitern vor. Insgesamt wurden zehn Bewohner des Seniorenzentrums Haubenwasen in Pfahlbronn positiv auf das Coronavirus getestet, davon sind aber sieben Bewohner bereits verstorben, „teils sehr unerwartet und plötzlich“, wie der Regionaldirektor der Evangelischen Heimstiftung Jan Mehner auf Anfrage unserer Zeitung jetzt mitgeteilt hat. Außerdem wurden alle Mitarbeiter getestet, davon sind acht positiv und in Quarantäne. „Durch die vorliegenden Ergebnisse haben Mitarbeiter Sicherheit in der spezifischen Versorgung von Bewohnern“, so Jan Mehner weiter.