Coronavirus in Baden-Württemberg Der lange Weg zurück in die Normalität

Landesregierung empfiehlt Tragen von Masken

Ministerpräsident Kretschmann sprach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Bezug auf den Kampf gegen das neuartige Virus von einem ersten Erfolg. Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen seien nur möglich gewesen, "weil wir bisher eine Überbelastung der Krankenhäuser verhindern konnten", so Kretschmann. Das Ziel müsse es jetzt sein, "dass die täglichen Infektionszahlen nicht weiter steigen". Um eine zweite Infektionswelle zu vermeiden, empfiehlt die Landesregierung im öffentlichen Raum das Tragen von selbstgefertigten Schutzmasken. Eine "Maskenpflicht" könne später noch kommen, zunächst einmal handele es sich nur um eine "dringende Empfehlung" an die Bürgerinnen und Bürger.

Zoos und botanische Gärten bleiben geschlossen

Unter strengen Hygiene-Auflagen dürfen ab dem 4. Mai Läden - bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern - wieder öffnen. Unabhängig von der Größe dürfen Kfz- und Fahrradhändler, Buchhandlungen, Bibliotheken und Archive öffnen. Zoos und botanische Gärten bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Geschlossen bleiben für die meisten Klassen auch die Schulen sowie die Hochschulen und Kindergärten. Vom 4. Mai an beginnt der Unterricht stark eingeschränkt und schrittweise mit den Klassen aller allgemeinbildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie mit den Abschlussklassen der beruflichen Schulen. In einem nächsten Schritt sollen die Viertklässler an die Grundschulen zurückkehren. Ein Datum nannten Kretschmann und Kultusministerin Susanne Eisenmann nicht.