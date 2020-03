Coronavirus in Baden-Württemberg Große Verunsicherung im Handel: Kritik an Landesregierung

"Was ist beispielsweise mit einer Confiserie?", fragt Spindler, "die bietet doch auch Lebensmittel an?" Darüber hinaus gebe es viele Mischbetriebe, die neben Lebensmitteln auch andere Waren führten, etwa Handwerk oder Kleidung. Wie es um sie steht, ist ebenfalls unklar. Es sei nicht einmal geklärt, welche Geschäfte als "systemrelevant" gelten, kritisierte auch der Handelsverband Baden-Württemberg (HBW) in einem offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

"Wir müssen mit vielen Insolvenzen rechnen - viele Betriebe werden das ohne finanzielle Unterstützung keine drei bis vier Wochen überstehen", sagte Spindler. Finanzielle Hilfe ist zwar vom Land geplant, doch noch ist vieles unklar. Der HBW kritisierte in seinem offenen Brief die bürokratischen Hürden für solche Hilfen. "Wir brauchen diese Kredite jetzt, so schnell und so unbürokratisch wie möglich", sagte HBW-Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann. Viele Händler wüssten nicht, wie sie allein ihre Fixkosten noch in der nächsten Woche bezahlen sollten.