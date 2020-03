Coronavirus in Baden-Württemberg Keine Lockerungen: "Die Lage ist immer noch ernst"

"Wir sind noch nicht über den Berg", so Strobl. Auch Kretschmann sagte, dass das Schlimmste noch bevorstünde. "Die Experten sagen uns, dass wir in den kommenden Wochen eine Welle an Infizierten in unseren Krankenhäusern erleben werden", so der Ministerpräsident. Das Gesundheitssystem komme "demnächst an seine Belastungsgrenze". Es müsse gelingen, diese Grenze nicht zu überschreiten.