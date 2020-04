Coronavirus in Baden-Württemberg Kretschmann liest "Grüffelo" vor - auf Schwäbisch

Stuttgart.

Ja heidenei - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will es all seinen Landeskindern zu Ostern recht machen. "In dieser entbehrungsreichen Krisenzeit" werde er sein Lieblingskinderbuch "Der Grüffelo" im Internet vorlesen, teilte das Stuttgarter Staatsministerium am Freitag mit - "und das auf Hochdeutsch und Schwäbisch". Die Aufnahme wurde nun am Ostersamstag freigeschaltet.